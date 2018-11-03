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Fotiu Ve Nestoros’tan Kayıplarla İlgili Türkiye’ye Baskı Talebi

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu ile Kayıp Şahıslar Komitesi Rum üyesi Nestoras Nestoros, kayıplar konusunda Türkiye’ye baskı yapılmasını istedi.

Fotiu Ve Nestoros’tan Kayıplarla İlgili Türkiye’ye Baskı Talebi

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu ile Kayıp Şahıslar Komitesi Rum üyesi Nestoras Nestoros, kayıplar konusunda Türkiye’ye baskı yapılmasını istedi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 12:04
Fotiu Ve Nestoros’tan Kayıplarla İlgili Türkiye’ye Baskı Talebi

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu ile Kayıp Şahıslar Komitesi Rum üyesi Nestoras Nestoros, kayıplar konusunda Türkiye’ye baskı yapılmasını istedi.

Haravgi gazetesi, Nestoros’un yaptığı açıklamalarda, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı çalışmalar çerçevesinde bulunan kayıp sayısında ciddi azalma görüldüğünü ve komitenin çalışmalarının sona ermesi tehlikesi bulunduğunu dile getirerek, Türkiye’nin yeni gömü yerleri göstermesi için baskı uygulanması gerektiğini söylediğini yazdı.

Gazete, Fotiu’nun da, Girne çevresinde bulunan ve Türk askerinin bilgisi dahilinde olduğunu iddia ettiği toplu mezarların yerini göstermesi için Türkiye’ye baskı yapılması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Türkler ile Rumların da bu bağlamda yapacakları katkıların çok önemli olduğunu söyleyen Fotiu, Türk askerinin Kayıp Şahıslar Komitesi’nin işleyişinde sorunlar çıkardığını ileri sürdü.

(GE/ÖK)

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