Fotiu, Lacroıx İle Kayıplar Konusunu Görüştü

Lefkoşa, 25 Nisan 18 : Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun dün, BM\'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile kayıplar konusunu görüştüğü bildirildi.Haravgi gazetesi, New York’ta temaslarda bulunan Fotiu’nun, Lacroix ile görüşmesinde Türkiye’nin Kayıp Şahıslar Komitesi’ne sorun çıkarmaktan vazgeçmesi gerektiğini söylediğini ve komitenin, kayıpların akıbetinin belirlenmesi için sıkı bir çalışma içerisinde olduğundan bahsettiğini yazdı.Gazete, Fotiu’nun görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Lacroix’nın kayıplar ve KKTC’de yaşayan Rumlarla Maronitler konusunda oldukça hassas davrandığını belirterek, Lacroix ile yaptığı görüşmenin verimli ve olumlu geçtiğini ifade ettiğini kaydetti.Habere göre Fotiu, Türkiye’ye kayıplar konusunda baskı yapılması gerektiğini yineleyerek, kayıp yakınlarına gömmeleri için 2-3 kemik verilmesinin insanlık dışı olduğunu ifade etti.KOMİTE ARKEOLOGLARINDAN ÇAĞRI: “BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞIN, KAYIP YAKINLARINI KURTARIN”Bu arada Fileleftheros gazetesi ise Kayıp Şahıslar Komitesi’nde çalışan arkeologların, kayıplarla ilgili bilgisi olanların bunları paylaşması çağrısı yaptığını yazdı.Gazete, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’ndan iki muhabirin, Haspolat ile Girne’deki kazı bölgelerine giderek gözlem yaptığını ve orada çalışan arkeologlarla görüştüğünü kaydetti.Haberde, arkeologların, yaptıkları işin sabır ve sebat gerektirdiğini ifade ettikleri ve kayıpların akıbetinin belirlenebilmesi için verilecek bilgilerin büyük önem taşıdığını vurguladıkları belirtildi.(GE/GÜL)