Fotiu: “hala 846 Kişi Kayıp”

Lefkoşa, 29 Eylül 18 : Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Kayıp Şahıslar Komitesi programının yürürlükte olmasından 13 yıl sonra, hala 846 Kıbrıslı Rum’un kayıp olduğunu ifade etti.

Haravgi gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, 1974 yılında hayatını kaybeden ve kemikleri bulunarak teşhis edilen Kiriakow Pavlos’un dün düzenlenen cenaze töreninde yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Fotiu, ilerleme sağlanması anahtarının Türkiye’nin elinde olduğunu ve bu ülkenin, tüm kayıp yakınlarının acılarının dindirilmesi amacıyla, gerekli siyasi ve insani iradeyi göstermesi gerektiğini savundu.

KKTC’deki kazılarda tespit edilen kayıp sayısında azalma olduğunu öne süren Fotiu, çatışma alanlarından hayatını kaybedenlerin toplanmasıyla, Türk askerleri tarafından oluşturulan toplu mezarlar konusunda yol gösterilmesi gerekliliğinden söz etti.

Fotiu açıklamasında, Türk arşivlerine ulaşılması gerekliliğini de yineledi.

(FK/SEL)

