Fotiu: “çarşamba Günü Belli Olacak”

Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu, çarşamba gününün, KKTC’nin mahsurlar konusunda “ipi çekmeye” ne kadar kararlı olduğuna yanıtlar verecek bir gün olacağını savundu.

“KIBRIS CUMHURİYETİ VE BM’NİN VERGİ ÖDEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Lefkoşa, 29 Eylül 17 : Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu, çarşamba gününün, KKTC’nin mahsurlar konusunda “ipi çekmeye” ne kadar kararlı olduğuna yanıtlar verecek bir gün olacağını savundu.

Fileleftheros gazetesi “Çarşamba Günü Mahsurlar İçin Crash Test” başlığıyla verdiği haberinde, KKTC’nin, “mahsurlar” olarak nitelendirilen KKTC’de yaşayan Rumlara ve Maronitlere gönderilen malzemelerden 1 Ekim tarihinden itibaren vergi alacağına dair yaptığı açıklamayı anımsatarak, bu belirlenen tarihten sonra ilk kez içerisinde malzemeler olan kamyonun sınır kapısından geçmeye çalışacağını yazdı.

Habere göre “Eğer söyledikleri gibi vergi almak istiyorlarsa bunu Çarşamba günü barikatta göreceğiz” şekilde konuşan Fotiu, “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve BM’nin herhangi bir vergi ödemesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Fotiu, (vergi için) ısrar edilmesi durumunda kamyonun sınır kapısından geçmeyeceğini ve o zaman yeni bir sayfanın açılacağını savundu.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekilleri Lefteris Hristoforu ve Kostas Mavridis da konuyu Brüksel’de gündeme getirerek yaşananları kınadı.

(HC/ŞEB)