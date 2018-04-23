Fotiu Amerika’da Dış Rumlara Konuştu

Lefkoşa, 23 Nisan 18 : Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun cumartesi günü New York’ta gerçekleştirilen “Rum-Amerikan Örgütleri Federasyonu” toplantısına katılması gazetelerde yer aldı.Politis’te yer alan habere göre Fotiu, Rum hükümeti ve halkının, adanın yeniden birleşmesi vizyonunun ileriye götürülmesi ve Amerika ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi için, dış Rumların, Amerika’da yaptıkları çalışmalara duyduğu minnettarlığı dile getirdi.Fotiu, toplantı vesilesiyle katılımcılara, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Rum tarafının tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki faaliyetler konusunda bilgi verdi.Türkiye’nin temel hedefinin sadece Kıbrıs’ı tamamen değil, tüm Doğu Akdeniz’i kontrol etmek olduğunu ileri süren Fotiu, Türk “davranışına” rağmen, Güney Kıbrıs’ın, müzakereler aracılığıyla, Kıbrıs sorununda arzu edilen çözümün sağlanması iradesi ve isteğini gösterdiğini savundu.Müzakerelerin, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için tek yol olduğunu ifade eden Fotiu çözümün, AB ilke ve değerlerine dayanması gerektiğini de yineledi.Fotiu ayrıca Türkiye’nin, Rum Yönetimi aleyhine “kışkırtıcı faaliyetlerde ve tehditlerde bulunmak” yerine, Kıbrıs sorunundaki çağ dışı ve mantık dışı tezlerinde ısrar etmeyi sonlandırması ve iyi niyet göstermesi gerektiğini savundu.Kıbrıs’taki liderler arasında geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen sosyal içerikli yemekten de söz eden Fotiu, bunun amacının, iki lider arasındaki iletişimim kanalının yeniden sağlanması, Kıbrıs sorununun çözümü üçün müzakerelerin devam etmesi olanak ve durumların değerlendirilmesi çabası içerisinde iki lider arasında samimi görüş alış verişinde bulunulmak olduğunu ifade etti.FOTİU’NUN KORUÇAM’DAKİ FESTİVALE YÖNELİK AÇIKLAMASIÖte yandan, Alithia gazetesi Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, “Kormakiti’de ”(Koruçam) gerçekleştirilen “7. Ay.Yeorgios” festivaline yönelik açıklamasında, tüm Kıbrıslıların yararına olacak müzakereler aracılığıyla işlevsel bir çözüm sağlanması için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdiğini yazdı.Habere göre, Fotiu, liderler arasında gerçekleştirilen sosyal içerikli yemekte olanlar temelinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kararlarını beklediklerini ifade etti.Festivalle ilgili düşüncelerini de aktaran Fotiu, “Kormakiti”nin (Koruçam), vatanın çok sevilen bölümlerinden biri olduğunu ve her zaman Kıbrıs Maronitlerinin tarihine ilişkin güçlü bir sembol olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.(FK/FEZ)