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Fotiu: “Yardım kamyonları sorunsuz geçti”

Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, yardım kamyonlarının ilk partisinin dün Karpaz’a sorunsuz ulaştığını, ikinci partinin ise bugün Maronit köylerine ulaşacağını söyledi.

Fotiu: “Yardım kamyonları sorunsuz geçti”

Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, yardım kamyonlarının ilk partisinin dün Karpaz’a sorunsuz ulaştığını, ikinci partinin ise bugün Maronit köylerine ulaşacağını söyledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:38
Fotiu: “Yardım kamyonları sorunsuz geçti”

Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, yardım kamyonlarının ilk partisinin dün Karpaz’a sorunsuz ulaştığını, ikinci partinin ise bugün Maronit köylerine ulaşacağını söyledi.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun Rum yönetiminin, KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlere gönderilen yardım malzemelerine gümrük uygulamasını kaldırma kararının ardından BM Barış Gücü’nün ilk parti yardım malzemesini dün Karpaz’daki Rumlara sorunsuz ulaşmasıyla ilgili haberler bugünkü Rum basınında da yer aldı.

Politis ve diğer gazetelere göre Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, ilk parti malzemenin dün sabah BM Barış Gücü’ne ait üç kamyonla Karpaz’a ulaştırıldığını açıkladı.

BM Barış Gücü kamyonlarının Ledra Palace sınır kapısından hiçbir sorunla karşılaşmadan geçiş yaptığını söyleyen Fotiu, bugün de benzer prosedürün KKTC’deki Maronit köylerine malzeme götürülmesi için uygulanacağını söyledi.

Son Güncelleme: 04.05.2018 12:58
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