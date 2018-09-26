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Fotiu Rum Meclisi Göçmenler Ve Kayıplar Komitesi’ne Bilgi Verdi

Fotiu Rum Meclisi Göçmenler Ve Kayıplar Komitesi’ne Bilgi Verdi

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:55
Fotiu Rum Meclisi Göçmenler Ve Kayıplar Komitesi’ne Bilgi Verdi

“KAYIPLARLA İLGİLİ SONUÇLAR TRAJİK”

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, kayıplarla ilgili sonuçların trajik olduğu yönünde Meclis Göçmenler ve Kayıplar Komitesi’ne bilgi verdiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Fotiu’nun, Rum Meclisi Göçmenler ve Kayıplar Komitesi toplantısının ardından yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Fotiu, kayıplar konusunu meşgul eden tüm önemli  konularda ve kayıpların akıbetinin belirlenmesi çabalarının durumuna yönelik olarak Meclis Komitesi’ne bilgi verdiğini söyledi.

Kayıplara ait kemik kalıntılarının belirlenmesine ilişkin sonuçların trajik olduğunu belirten Fotiu, son yıllarda, özellikle endişe verici nitelikte olan  giderek zayıflayan bir sürecin bulunduğunu savundu.

Toplu mezarlara ilişkin önemli bilgilerin Türk Ordusu arşivlerinde bulunduğunu iddia eden Fotiu, kemik kalıntılarının taşınmasına ilişkin olarak ise “Aşşa” (Paşaköy) bölgesinin yanı sıra çok sayıda gömü alanıyla ilgili başka taşımaların da bulunduğunu ileri sürdü.

Güney Kıbrıs ile Millî ve Kapodistrias Atina Üniversitesi arasında, DNA yöntemiyle tanımlanan kayıpların ve savaşta hayatını kaybedenlerin kalıntıları ya da kalıntılarının bir bölümü üzerinde adli antropolojik ve adli tıp araştırmaları-muayenesi  yapılması konusunda imzalanan anlaşmadan da söz eden Fotiu, Athalassa’daki kayıplarla ilgili olarak ise bugüne kadar aralarında 1 Kıbrıslı Türk’ün de bulunduğu 7 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını ifade etti.

Fotiu, kimlik belirleme çalışmalarının kısa bir süre sonra biteceği başka bir grup kayıptan da bahsederken, Athalassa Akıl Hastanesi’nde aranan bazı kayıpların, Konstantinu ve Eleni Mezarlığı’nda gömülü olduğuna dair bilgilerin de bulunduğunu söyledi.

Fotiu, çok sayıda kişinin gömülü olduğundan söz edilen Dillirga bölgesindeki Paşiammo Hastnanesi’ne ilişkin bilgi toplama çabalarının başladığını, hazır oldukları zaman, Bakanlar Kurulu’na sunacakları öneriyle, ilerleme kaydedeceklerini ifade etti.

Cenaze töreni yapmak isteyen ancak adli tabibin ölüm belgesi vermediği için cenaze töreni yapamayan  iki  aileden de söz eden Fotiu, bir tanesinde sadece bir dişin, diğerinde ise iki küçük kemik kalıntısının tanımlandığını, yasa gereği ölüm raporunun verilemediği durumlarda tahkikat yapılması gerektiğini, aksi takdirde cenaze töreninin yapılamadığını belirtti.

Rum Meclisi Göçmenler ve Kayıplar Komitesi Başkanı Skevi Kukuma ise, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Komite’nin, Athalassa’daki araştırmaların sürecinden ayrıca Paşiammo, “Polemi” (Polem) ve Baf  bölgesinde 1963-64 kayıplarına ilişkin kazıların yapılması kararından sorumlu olan  Fotiu tarafından bilgilendirildiğini ifade etti.

Kukama, Komite olarak gelecek hafta Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Engomi semtinde bulunan Antropoloji Atölyesi’ni ziyaret edip çalışmaları yerinde inceleyeceklerini söyledi.

DİSİ Milletvekili Mariella Aristidu da açıklamasında, 2017 yılında 47 kayıp belirlenirken bu yıl sayının sadece  9  olduğuna dikkati çekti.

Aristidu, Noratlas uçağına ilişkin olarak ise 32 kişiden 30’nun kemik kalıntılarının bulunduğunu, bunlardan 15’inin kimlik tespitinin yapıldığını ve gömüldüğünü, geriye kalan 2 kişiye ait kalıntıların ise muhtemelen ilaçlanan kemik kalıntılarının arasında olduğunu söyledi.   

KAYIP YAKINLARINDAN ŞİKAYET

Fileleftheros gazetesi, Rum kayıp yakınlarının, sadece yakınlarının belirlenmesinde yaşanan gecikmelerden değil, Genetik ve Nöroloji Enstitüsü’nün yakınlarının kimliklerinin belirlenmesine yardımcı olacak materyalleri-verileri teslim etmemesinden de şikayet ettiğini yazdı.

Gazete konunun, dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Göçmenler ve Kayıplar Komitesi toplantısının  gündemine getirildiğini belirtti.

Habere göre kayıp yakınları, Genetik ve Nöroloji Enstitüsü’nün, materyalleri, kemik kalıntılarına yönelik kimlik belirlemede başka yanlışlar tespit etmek korkusuyla vermediğini  dile getirdi.

Gazete, yurt dışındaki merkeze, inceleme yapılması için  334 örneğin gönderildiğini bunlardan 246’sının teyit edildiğini ancak 78 kişiye ait kalıntıların incelemesinin ise askıda bulunduğunu yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak Yunan Kayıp Yakınları Komitesi Başkanı Maria Kalamburi’nin, toplantı sırasında Antropoliji Atölyesi’nde hakim olan karartmadan dolayı duyduğu hoşnutsuzluğu, ayrıca kimliği belirlenmeyen kemik kalıntılarının çoğunun Yunan kayıplara ait olduğunu dile getirdiğini de belirtti.

Gazete haberinde ayrıca kayıp yakınlarının, 80 kadar “Aşşa” (Paşaköy) kökenli Kıbrıslı Rum’a ait kemik kalıntılarının taşındığı yer olarak bahsedilen Dikmen çöplüğüne park yapılmasına izin verilmesinden dolayı Rum Yönetimi’nin tutumunu eleştirdiğini yazdı.

Son Güncelleme: 26.09.2018 11:09
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