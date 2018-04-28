Fotiu KKTC’de yaşayan Rumlara ve Maronitlere yönelik insani yardımların gelecek hafta başlayacağını söyledi

Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, “mahsur” olarak nitelendirdikleri KKTC’de yaşayan Rumlara ve Maronitlere yönelik insani yardımların gelecek hafta başlayacağını söyledi.

Politis gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Fotiu, KKTC makamlarının, Karpaz’daki Rumlara ve Maronit köylerine yönelik insani yardım sevkiyatına izin vereceği şeklinde Barış Gücü tarafından bilgilendirildiklerini ifade etti.

Fotiu, devlete ait ilgili birimlerin, gelecek haftadan itibaren insani yardım sevkiyatı için hazır olduğunu da belirtti.