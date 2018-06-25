Fotiu Kayıplar Konusunda Türkiye’yle İlgili İddialarını Sürdürdü!

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, dün bir kayıpla ilgili cenaze töreninde yaptığı konuşmada, kayıplar konusunda Türkiye’yle ilgili iddialarını sürdürdü.
Fileleftheros gazetesi, Fotiu’nun dün yaptığı konuşmada, Rum hükümetin, Türk tarafının kayıplar trajedisinin kapanmasıyla ilgili planlamaları ve yönlendirmelerine boyun eğmeyeceği ve bunları kabul etmeyeceği konusunda, tüm Rum kayıp yakınlarına güvence verdiğini yazdı.
“Türkiye’nin yarım yüzyıldır kayıplar trajedisini meydana getirme ve muhafaza etme konusundaki sorumluluğunun çok büyük ve ağır olduğunu” iddia eden Fotiu, “Türkiye’nin ve yoldaşlarının tutumu yüzünden, problemin çözümü çabalarının, tehlikeli bir kırılma noktasına ulaştığını” öne sürdü.
“Türkiye’nin yaptığı şeyin hem insanlık dışı, hem de suç olduğu” iddiasında bulunan Fotiu, “Türkiye’nin insani bir konu için işbirliğinde bulunmayı reddettiğini” öne sürdü.
Fotiu, “44 yıldır Türkiye’yi işbirliğinde bulunma konusunda ikna etmeyi başaramamasının, uluslararası toplum için utanç olduğunu” da ileri sürdü.