Fotiu: “Kayıplar Konusunda Türkiye’nin Sorumluluğu Büyük”

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, kayıplar konusunda Türkiye’nin sorumluğunun büyük olduğunu savundu.

Alithia gazetesine göre, katıldığı bir cenaze töreninde açıklamalarda bulunan Fotiu, Türkiye’nin kayıplar konusunun çözümü için gerektiği kadar işbirliği yapmayı ret ettiğini ileri sürdü.

Türkiye’nin, KKTC’de askeri alanlardaki kısmi kazılara izin verdiğini, ancak izin verilen yerlerde kazıların askerin tam kontrolü altında yapıldığını savunan Fotiu, Türkiye’nin, Türk ordusu arşivlerine erişime izin vermediğini belirtti.

Fotiu açıklamasında ayrıca, 1974 yazında, ülkenin yaşadığı dramın en trajik boyutunun kayıplar konusu olduğunu da söyledi.