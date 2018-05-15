Fotiu, kayıplar konusunda Türkiye’nin “ikna edilmesi gerektiğini” savundu

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, “kayıplar konusunda işbirliği yapması için Türkiye’nin ikna edilmesini”talep ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, dün, Amerikan Helen Enstitüsü (AHI) İcra Müdürü Nick Larigagi başkanlığındaki Amerikan Helen Enstitüsü heyeti ile bir araya geldiğini ve kayıplar konusunun çözümüne, katkı sağlamalarını talep ettiğini yazdı.

Habere göre Fotiu, Amerikan Helen Enstitüsü heyetinden, kayıplar konusunun çözümlenmesine katkı sağlayacak girişimler ve faaliyetlerin ileriye götürülmesi için ABD’nin karar alma mekanizmalarına yönelik her türlü çabayı sarf etmelerini istedi.

Kayıplar listesinde, Kıbrıs kökenli 5 Amerikan vatandaşının da bulunduğunu anımsatan Fotiu, görüşme sırasında, Güney Kıbrıs’ın çıkarlarını ABD’de yıllardır ileriye götürülmesindeki önemli çalışmalarından dolayı da AHI heyetine teşekkür etti.

Fotiu, heyete ayrıca insani konu olan kayıplar konusundaki son gelişmeler ve bu sorunun çözümünde karşılaşılan sorunlar hakkında da bilgi verdi.

Fotiu ayrıca uç bir noktada bulunduklarını zamanın daraldığını, tedbirlerin derhal alınması gerektiğini belirterek Türk ordusu arşivlerinde var olan tüm bilgileri sunarak, etkili adımları atması ve bu insani konunun çözümlenmesi için Türkiye’nin ikna edilmesi gerektiğini de savundu.

Fotiu, heyete, dış Rumlar, üçlü işbirlikleri ve Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Maronitler konusunda da bilgilendirdi.

AHI İcra Müdürü Larigagi ise kayıplar konusunun çözümünün sağlanması için her türlü çabayı sarf edecekleri teyidinde bulundu.

