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Fotiu Kayıplar Konusunda Konuştu

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, dün Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan “AHEPA” (Amerikan-Helen İlerici Eğitim Derneği) heyetiyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, kayıplar konusuna değindiği ifade edildi.

Fotiu Kayıplar Konusunda Konuştu

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, dün Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan “AHEPA” (Amerikan-Helen İlerici Eğitim Derneği) heyetiyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, kayıplar konusuna değindiği ifade edildi.

08 Mayıs 2018 Salı 08:40
Fotiu Kayıplar Konusunda Konuştu

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, dün Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan “AHEPA” (Amerikan-Helen İlerici Eğitim Derneği) heyetiyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, kayıplar konusuna değindiği ifade edildi.

Haravgi gazetesine göre Fotiu açıklamasında, Türkiye’nin en nihayetinde ikna edilmesi ve Türk Ordusunun arşivlerinde yer alan tüm bilgileri ortaya koyarak etkili adımlar atması gerektiğini öne sürdü.

Gazeteye göre, Carl Hollister başkanlığındaki AHEPA heyetiyle bir araya gelmesinin ardından konuşan Fotiu, kayıplar listesinde Rum asıllı Amerikan vatandaşlarıyla ilgili durumların yer almasına da bağlı olarak, çabalarını ABD hükümetine yönelik olarak da artırmaları için, AHEPA’nın desteğini de istedi.

                     


Son Güncelleme: 08.05.2018 13:43
Anahtar Kelimeler:
RumBaşkanlıkKomiseri
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