Fotiu Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Çalışmaları Konusunda Konuştu “Zaman En Büyük Düşmanımız”

Rum Başkanlığı’nın İnsani Konularından Sorumlu Komiseri Fotis Fotiu’nun, Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmalarının karşı karşıya kaldığı zorluklara atıfta bulunduğu belirtildi.



Fileleftheros gazetesi, “Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Programı Tehlikede- Kazılardan Ortaya Çıkan Kemiklerin Sayısında Dramatik Düşüş- Fotiu: Zaman En Büyük Düşmanımız” başlıklı haberinde, Fotiu’nun gazeteye açıklamalarına yer verdi.



Buna göre, her gün gösterilen çabalara rağmen, ne yazık ki 44 yılın akabinde, insani bir mesele olan kayıplar konusunun hala açık olduğunu ifade eden Fotiu, Komite’nin programının başlamasından bu yana 12 yıl geçmesine rağmen, yaklaşık 850 Kıbrıslı Rum ve Yunan’ın hala kayıp olduğunu ifade etti.



Gazete son yıllarda gerçekleştirilen kazılardan ortaya çıkan rakamları ortaya koyan ve durumun neden trajik olduğunu açıklayan Fotiu’nun, durumun böyle devam etmesi halinde, çok zor bir durumda kalacaklarını söylediğini iletti.



Kemik tespit edilmesinde yaşanan dramatik düşüşün kendilerini endişelendirdiğini ifade eden Fotiu, rakamların bu trajik durumu ispatladığını; 2015 yılında 156 kalıntı veya kalıntı parçası, 2016’da 114, 2017’de 49, 2018 yılının ilk altı ayında ise yalnızca 8 kalıntı veya kalıntı parçası tespit edildiğini ifade etti.



Açıklamasında, konu hakkında Türkiye’yle ilgili bilindik iddialarını yineleyen Fotiu, bu çabada en büyük düşmanlarının zaman olduğunu ekledi.



Gazete “Arodez’den Osman Ahmet” ara başlıklı haberinde ise, Baf’a bağlı “Arodez’den” Kıbrıslı Türk Osman Ahmet’in ailesinin, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’ya başvurarak, akrabalarının Rum kesimindeki gömü yerinin tespit edilmesi için yardım istediklerini yazdı.



Evli ve dört çocuk babası olan Osman Ahmet’in, 1974 yılının Temmuz ayında, Ağrotur İngiliz Üsleri yakınlarında gerçekleşen bir olayda hayatını kaybettiğini yazan gazete, bunun, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk kayıplarla ilgili vakaları içerisinde yer almadığını ifade etti.



Gazete, Fotiu’nun ofisinin, aileyle işbirliği içerisinde, olası gömü yerini Limasol’a bağlı “Episkopi”deki (Piskopu-Yalova) Kıbrıs Türk mezarlığında tespit ettiğini; geçtiğimiz Mayıs ayında alanın kazıldığını ve DNA testi için iskelet örneği alındığını ifade etti.



Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün, alınan numunelerin Osman Ahmet’e ait olduğunu tespit ettiğini ifade eden gazete, ailenin kimlik tespiti konusunda bilgilendirilmesinin akabinde, birkaç gün önce Fotiu’nun ofisinden DNA için kullanılan numuneleri aldıklarını ve bunu Osman Ahmet’in “Episkopi”deki (Piskopu-Yalova) Kıbrıs Türk mezarlığındaki geriye kalan kalıntılarının bulunduğu mezara gömdüklerini ekledi.

