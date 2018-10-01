Fotiu, Kayıp Cenazesinde Konuştu

“TÜRKİYE’NİN İRADE GÖSTERMESİ GEREKİYOR”



Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, kayıp yakınlarının acılarının sona ermesi için Türkiye’nin gerekli iradeyi ortaya koyması gerektiğini savundu.



Fileleftheros gazetesine göre, 1974 yılında hayatını kaybeden Nikos Pirros için düzenlenen cenaze törenine katılan Fotiu, burada, bilindik görüşlerini yinelerken, Türk tarafının kayıplar konusunun yanı sıra ülkenin bölünmüş kalmasında da sorumluğunun büyük olduğunu ileri sürdü.



Fotiu, Türk ordusunun, askeri bölgelerde kazı yapılmasına herhangi bir sınırlandırma getirmeksizin, olanak sağlaması gerektiğini de savundu.



