Fotiu, Dış Rumlar Toplantısı İçin ABD’ye Gidiyor

Rum Başkanlık Sarayı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, “Rum-Amerikan Örgütleri Federasyonu’nun” 21 Nisan’da gerçekleştireceği toplantıya katılmak amacıyla ABD’ye gidiyor.
Haravgi gazetesi, ABD’deki tüm Rum örgütlerinin temsilcilerinin katılacağı toplantıda örgütleri ilgilendiren konular ele alınacağını yazdı.
Toplantı New York’ta gerçekleştirilecek.
Rum Başkanlık Sarayı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, “Rum-Amerikan Örgütleri Federasyonu’nun” 21 Nisan’da gerçekleştireceği toplantıya katılmak amacıyla ABD’ye gidiyor.