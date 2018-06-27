Fotiu, Amerikan Helen Enstitüsü’nden Kayıplar Konusunda Yardım İstedi

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, kayıpların akıbetinin belirlenmesi çabalarında Amerikan Helen Enstitüsü’nden (AHI) yardım istediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, Amerikan Helen Enstitüsü (AHI) Başkanı Nick Larigakis ve bir grup öğrenci ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Fotiu görüşmede, AHI’nin, kayıpların akıbetinin belirlenmesinde sarf edilen çabalara katkı koymasını talep etti.

Türkiye’nin bu konuda olumsuz tavır sergilediğini ileri süren Fotiu, Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rumların “ata topraklarında kalmasının garanti altına alınması için sarf edilen çabalardan” ve “işgal kuvvetlerinin Kıbrıs’taki insan haklarını çiğnediğinden” de söz etti.