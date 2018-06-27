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Fotiu, Amerikan Helen Enstitüsü’nden Kayıplar Konusunda Yardım İstedi

Lefkoşa, 27 Haziran 18 :  Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri  Fotis Fotiu’nun, kayıpların akıbetinin belirlenmesi çabalarında  Amerikan Helen Enstitüsü’nden (AHI) yardım istediği belirtildi.

Fotiu, Amerikan Helen Enstitüsü’nden Kayıplar Konusunda Yardım İstedi

Lefkoşa, 27 Haziran 18 :  Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri  Fotis Fotiu’nun, kayıpların akıbetinin belirlenmesi çabalarında  Amerikan Helen Enstitüsü’nden (AHI) yardım istediği belirtildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:00
Fotiu, Amerikan Helen Enstitüsü’nden Kayıplar Konusunda Yardım İstedi

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri  Fotis Fotiu’nun, kayıpların akıbetinin belirlenmesi çabalarında  Amerikan Helen Enstitüsü’nden (AHI) yardım istediği belirtildi.


Fileleftheros gazetesi Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri  Fotis Fotiu’nun, Amerikan Helen Enstitüsü (AHI) Başkanı Nick Larigakis ve bir grup öğrenci ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Fotiu görüşmede, AHI’nin, kayıpların akıbetinin belirlenmesinde sarf edilen çabalara katkı koymasını talep etti. 

Türkiye’nin bu konuda olumsuz tavır sergilediğini ileri süren Fotiu, Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rumların “ata topraklarında kalmasının garanti altına alınması için sarf edilen çabalardan” ve “işgal kuvvetlerinin Kıbrıs’taki insan haklarını çiğnediğinden” de söz etti. 

Fotiu, AHI öğrencilerin, 10 yıldan beridir, Güney Kıbrıs’a eğitim ziyareti gerçekleştirmesinden dolayı da AHI Başkanı  Larigakis’e teşekkür etti.  

Larigakis ise açıklamasında, Rum halkının mücadelesinin adalete ulaşması ve kayıplar konusunun çözümünün sağlanması için her türlü çabayı sarf edeceklerini de teyit etti. 


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Son Güncelleme: 27.06.2018 13:04
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