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Fokaidis: “Hidrokarbonlar Kıbrıs Sorununun Çözümünde Katalizör”

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonların Kıbrıs sorununun çözümünde katalizör olabileceğine işaret etti.

Fokaidis: “Hidrokarbonlar Kıbrıs Sorununun Çözümünde Katalizör”

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonların Kıbrıs sorununun çözümünde katalizör olabileceğine işaret etti.

16 Ocak 2016 Cumartesi 11:35
Fokaidis: “Hidrokarbonlar Kıbrıs Sorununun Çözümünde Katalizör”
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Fokaidis: “Hidrokarbonlar Kıbrıs Sorununun Çözümünde Katalizör”


Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonların Kıbrıs sorununun çözümünde katalizör olabileceğine işaret etti.

Alithia gazetesine göre Fokaidis, yabancı büyükelçilerin ve savunma alanındaki yetkililerin hazır bulunduğu, yeni yıl dolayısıyla düzenlenen bir resepsiyonda konuştu.

Fokaidis, Doğu Akdeniz havzasındaki hidrokarbon rezervleri keşfinin, bölgesel işbirliği olanaklarını güçlendirdiğini ve uzun vadeli sorunların çözümünde katalizör olarak faaliyet gösterebileceğini belirtti.

Bu olanakların, Kıbrıs sorununun çözümü durumunda Türkiye’ye de açık olduğunu ifade eden Fokaidis, Doğu Akdeniz’in, sorunlar, tehditler ve ayrılmaların olduğu bir bölgeden, barış, istikrar ve refahın olduğu bir bölgeye dönüşebileceğini vurguladı.

Fokaidis, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın bu hedefe ulaşmada daha önemli bir rol oynayabileceğini de belirterek, çözümün sadece Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklere değil, tüm bölgeye kazanç sağlayacağını söyledi.

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Fokaidis: “Hidrokarbonlar Kıbrıs Sorununun Çözümünde Katalizör”
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