Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109096
ALTIN
177.227
DOLAR
4.1042
STERLİN
5.8838
EURO
5.0795
Meclis Genel Kurulu Toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
Gözler Yargıda
GÖZLER YARGIDA
Yeni Yüzyıl Öğrencilerinden LTB Paylaşım Mutfağı’na Katkı
“160 BİREYE HER GÜN 1...
Akıncı: “Yaptığımız Toplantıda Yeni Bir Durum Ortaya Çıkmadı..”
“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ  GİBİ OLAMAZ”
banner256
Flaş Haber
Gözler Yargıda
Kapat

Fiyat Farkı KKTC’den Alışverişi Artırdı

Fileleftheros gazetesi, kredi kartı kullanımlarıyla ilgili verilere dayanarak, Rumların KKTC’deki harcama davranışlarının 2018 itibarıyla değiştiğini, değişimdeki etkenin Güney ile Kuzey arasındaki fiyat farkı olduğunu yazdı.

Fiyat Farkı KKTC’den Alışverişi Artırdı

Fileleftheros gazetesi, kredi kartı kullanımlarıyla ilgili verilere dayanarak, Rumların KKTC’deki harcama davranışlarının 2018 itibarıyla değiştiğini, değişimdeki etkenin Güney ile Kuzey arasındaki fiyat farkı olduğunu yazdı.

17 Nisan 2018 Salı 10:37
Fiyat Farkı KKTC’den Alışverişi Artırdı
banner238

Fileleftheros gazetesi, kredi kartı kullanımlarıyla ilgili verilere dayanarak, Rumların KKTC’deki harcama davranışlarının 2018 itibarıyla değiştiğini, değişimdeki etkenin Güney ile Kuzey arasındaki fiyat farkı olduğunu yazdı.
Gazete JJC örgütünün verilerini kaynak gösterdiği haberinde, Rumların, satın alım davranışlarının 2018’in ilk üç ayında değiştiğini, akaryakıt, market ve konfeksiyon alışverişleri gibi kalemlerde dikkatlerini KKTC’ye yönelttiklerini yazdı.
Habere göre yılbaşından bugüne kadar sadece kredi kartıyla 130 bin Euro’luk akaryakıt, 134 bin 221 Euro’luk market, 31 bin Euro’luk konfeksiyon alışverişi yapıldı. Tıbbi hizmet ve ilaca, kredi kartıyla ödenen para 17 bin Euro. KKTC’deki otellerde tatil için 918 bin Euro, kumarhaneler için 663 bin 426 Euro, konfeksiyon ürünleri alımına183 bin 665 Euro ve eğitim için 10 bin Euro harcandı.
Rumların KKTC üzerinden Türkiye seyahatlerinde özellikle Mart ayında azalma saptandığını belirten gazete, bu yılın ilk üç ayında, kredi kartı ile 143 bin Euro’luk uçak bileti satın alındığını, bu meblağın 15 bin Euro’luk bölümünün Mart’ta harcandığını belirtti.

 

Son Güncelleme: 17.04.2018 14:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta Kaçak Ürünler
Güney Kıbrıs’ta Kaçak Ürünler
Yangın Söndürme İçin Helikopter Kiralanacak
Yangın Söndürme İçin Helikopter Kiralanacak
Barajlarda Ancak Hayvanların Ve Kalıcı Bitkilerin Sulanmasına Yetecek Kadar Su Var
Barajlarda Ancak Hayvanların Ve Kalıcı Bitkilerin Sulanmasına Yetecek Kadar Su Var
Güney Kıbrıs’ta Doğan 10 Çocuktan 2’si Evlilik Dışı Dünyaya Geliyor
Güney Kıbrıs’ta Doğan 10 Çocuktan 2’si Evlilik Dışı Dünyaya Geliyor
ABD’li Vekilden Silah Ambargosunun Kaldırılması İçin Yasa Tasarısı
ABD’li Vekilden Silah Ambargosunun Kaldırılması İçin Yasa Tasarısı
“Kayıplara Sevgi Maratonu” Dün Başladı
“Kayıplara Sevgi Maratonu” Dün Başladı
Liderler Yemeğinden “Somut Bir Şey Çıkmadı”
Liderler Yemeğinden “Somut Bir Şey Çıkmadı”
Üslerin Kullanılması Konusundaki Tartışmalar Sürüyor
Üslerin Kullanılması Konusundaki Tartışmalar Sürüyor
Rum Polisi Apostolidis’in Aracı Da Dahil Şahsi Eşyalarını Talep Etti
Rum Polisi Apostolidis’in Aracı Da Dahil Şahsi Eşyalarını Talep Etti
Suudi Arabistan Danışma Konseyi’ndeki “Kıbrıs Dostluk Grubu” Güney Kıbrıs’ta
Suudi Arabistan Danışma Konseyi’ndeki “Kıbrıs Dostluk Grubu” Güney Kıbrıs’ta

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim