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Fiyat Artırma Maksatlı Patates Stokçuluğu

Fiyat Artırma Maksatlı Patates Stokçuluğu

07 Eylül 2018 Cuma 09:40
Fiyat Artırma Maksatlı Patates Stokçuluğu

 Rum tarafında bazı tüccarların patates ürününü maksatlı olarak piyasadan çekip stokladığı için piyasada patates bulunmadığı, fiyatının da yükseldiği haber verildi.

Politis haberi “Piyasada Artık Patates Bulunmuyor… Süpermarketlerde ve Manavlarda Olması Gereken Patatesler Birilerinin Soğuk Hava Deposunda” başlığıyla aktardı.

Habere göre bu dönemde yaz ürünü patatesinin bugün kilosu 1 Euro’dan satılması gerekirken 1 Euro 40 sent’e satılmakta olduğunu söyleyen patates üreticileri ve diğer müdahiller, sonbahar ürünü patates çıkana kadar mevcut patatesin soğutucularda tutularak süpermarket ve manavlara sipariş üzerine verilmeye devam edeceğini öngörüyor.

Son Güncelleme: 07.09.2018 14:02
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