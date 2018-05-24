Firari Gümüş Baf’ta Yakalandı



GÜMÜŞ’ÜN, AKRANI BİR KIRBISLI TÜRK İLE BİRLİKTE OLDUĞU BELİRTİLDİ

Firari Yılmaz Gümüş’ün dün Baf’ta, akranı bir Kıbrıslı Türk ile birlikte yakalandığı, hakkında cezai kovuşturma başlatılacağı ve bugün mahkeme önüne çıkartılmasının beklendiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Baf Polis Müdür Yardımcısı Nikos Çappis, Gümüş’ün dün öğleden sonra polis devriyesi tarafından saptandığını ve yanında bulunan diğer bir kişiyle birlikte yakalandığını, her ikisinin de tutukluluk emri alınmak üzere Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağını açıkladı.



Politis “Türk Firari Baf’ta Saptandı” başlıklı haberinde Gümüş’ün Girne’de hastaneden kaçtıktan sonra Rum tarafına geçtiğini ve polis teşkilatlarının cürümlerle ilgili temasını sağlayan iki toplumlu komiteye bilgi verilmesi üzerine dün Baf’ta saptandığını yazdı.Gazete edindiği bilgiye dayanarak, tasarrufunda sahte belge bulundurduğu ve ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı gerekçesiyle Gümüş hakkında Rum tarafında cezai kovuşturma başlatılacağını belirtti.Alithia “Türk Firari Pegia’da ‘Tatildeydi’… Yılmaz Gümüş Dün İtibarıyla Kıbrıs Polisi’nin Elinde” başlıklı haberinde polisin, Gümüş’ün Pegia köyünde bir yazlık kiraladığı, önceki gece de orada kaldığı bilgisi üzerine harekete geçtiğini, Gümüş’ü ve yanında bulunan akranı bir Kıbrıslı Türk ile birlikte yakaladığını yazdı.Gümüş’ün ve adı belirtilmeyen Kıbrıslı Türkün (E/45) tasarruflarında sahte belgeler dışında az miktarda hintkeneviri de bulunduğunu belirten gazeteye göre, her ikisinin de Baf Kaza Mahkemesi’nin karşısına bugün çıkartılması bekleniyor.