Fileleftheros: “Kutlamalar bu yıl daha geniş ve daha tahrikkar”

Fileleftheros, Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri timi Türk Yıldızları’nın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle bu yıl yapacağı gösterilerin “daha tahrikkar olacağını” iddia etti.

Haberi; “İstila Etkinlikleri Bu Yıl Daha Tahrikkar… Türkiye Tatbikatlar ve Hava Gösterileri İçin Bölgeleri Yasadışı NOTAM İle Bağladı” başlığıyla aktaran gazete, Türk Yıldızları’nın bu yılki gösterilerinin geçen yıllara oranla daha geniş ve gösteri filosundaki uçak sayısının da daha fazla olacağını yazdı.

Gazete, Lefkoşa ve Girne dışında bu yıl Güzelyurt’ta da gösteriler yapılacağını ve hava sahasının bu amaçla kullanılacak bölümlerinin NOTAM yayımlanarak sivil uçuşlara kapatıldığını okurlarına aktardı.

