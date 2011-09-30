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Fil hastalığı

Gerçekte fil hastalığı, tropikal bölgelerde görülen bir asalak hastalığıdır.

Fil hastalığı

Gerçekte fil hastalığı, tropikal bölgelerde görülen bir asalak hastalığıdır.

30 Eylül 2011 Cuma 17:42
Fil hastalığı
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Gerçekte fil hastalığı, tropikal bölgelerde görülen bir asalak hastalığıdır. Ancak, ona benzeyen başka belirtiler de aynı adla anılmaktadır.Bu hastalığa Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ve B. Timori gibi

tümü sivrisinekler tarafından taşınan parazitik kurtlar neden olur.

Lenfatik filaryaz dünya çapında halen 120 milyon insanı etkiliyor ve bunların 40 milyonu bu hastalığın ciddi boyutundadır. Enfeksiyonlu dişi bir sivrisinek bir insanı ısırdığında, mikrofilarya denen kurt

larvalarını kana enjekte edebilir. Mikrofilarya tekrar tekrar ürer ve uzun yıllar boyu yaşayabileceği kan dolaşım yoluna yayılır. Sık görülen hastalık belirtileri enfeksiyon sonrası yıllara kadar gözükmez.

Parazitler kan damarlarına yerleştiği gibi sirkülasyonu kısıtlayabilir ve çevresindeki dokularda kanın birikmesine neden olabilir. Enfeksiyonun en genel görülen belirtileri aşırı derecede büyümüş kollar,

bacaklar, genitalya ve göğüslerdir.

Rahatsızlık verici olmakla birlikte, tropikal fil hastalığı, yaşamı tehdit edici bir hastalık değildir. Şişliğin inmesi için de, bacak yükseğe kaldırılır ve lenf sıvısının tıkanıklığı aşması için varis çorapları

kullanılır.

Sıcak ülkelerde fil hastalığının kökünü kazımanın en etkili yöntemi, larvaları taşıyan sivrisineklerin yayılmasını ve üremesini önlemektir. Tehlikeli bölgelere yapılan gezilerde sivrisineklere karşı cibinlik

altında uyumak ve böcek ilacı kullanmak gibi önlemler alınmalıdır.

Son Güncelleme: 30.09.2011 17:42
Anahtar Kelimeler:
SağlıkTropikalFil Hastalığı
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