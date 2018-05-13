"Fikri Toros’la Söyleşi"

Kathimerini gazetesi, CTP Milletvekili Fikri Toros’la Kıbrıs sorunu ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC temaslarına ilişkin yaptığı söyleşiye yer verdi.

Toros söyleşisinde özetle, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son KKTC ziyareti sırasındaki toplantıda, Türkiye’deki seçimler sonlanana kadar Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bir girişimin olmasının söz konusu olmayacağı fikrinin ağırlık kazandığını söyledi.

Çavuşoğlu’nun, Kıbrıs Rum tarafının BM parametreleri temelinde bir çözüm karşısında takındığı olumsuz tavırdan ötürü hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Toros, Kıbrıs sorununun çözümü durumunda Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik kazanacaklarını, Kıbrıs Rum liderliğinin bunu halkına şimdiden izah etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

