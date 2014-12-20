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FİFA’dan Kıbrıslı Türklere “kıbrıs Futbol Fedarasyonu”na (kop) Katılma Çağrısı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) Yürütme Kurulu’nun dün Fas’ta yaptığı toplantıda, Kıbrıs futbolunun birleştirilmesi konusunu da ele aldığı haber verildi.

FİFA’dan Kıbrıslı Türklere “kıbrıs Futbol Fedarasyonu”na (kop) Katılma Çağrısı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) Yürütme Kurulu’nun dün Fas’ta yaptığı toplantıda, Kıbrıs futbolunun birleştirilmesi konusunu da ele aldığı haber verildi.

20 Aralık 2014 Cumartesi 10:23
FİFA’dan Kıbrıslı Türklere “kıbrıs Futbol Fedarasyonu”na (kop) Katılma Çağrısı
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) Yürütme Kurulu’nun dün Fas’ın yaptığı toplantıda, Kıbrıs futbolunun birleştirilmesi konusunu da ele aldığı haber verildi.

Politis gazetesinin spor sayfasında, “FİFA Kıbrıslı Türkleri KOP’a Katılmaya Davet Ediyor” başlığıyla yer alan habere göre, FİFA Yürütme Kurulu’nun, 2013 yılının Kasım ayında Zürih’te imzalanan anlaşmanın hayata geçirilmesi için gösterilen çabalara tam destek belirttiği ve Kıbrıs Türk tarafını “Kıbrıs Futbol Federasyonu”na (KOP) katılım başvurusu yapmaya çağırdığı ifade edildi.

Haberinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nun geçtiğimiz günlerde FİFA Başkanına mektup gönderdiğini de anımsatan gazete, FİFA Yürütme Kurulu’nun Fas’taki toplantısında, KOP Başkanı Kostakis Kutsokumnis’in de yer aldığını kaydetti.

Gazeteye göre, İsrail ile Filistin’in aralarındaki önemli problemleri aşması ve futbol aşamasında işbirliğinde bulunmaları için FİFA başkanı tarafından arabulucu olarak tayin edilen KOP Başkanı Kutsokumnis’in, toplantıda, İsrail ile Filistin arasında futbol konusundaki ciddi anlaşmazlıkların çözümlenmesinde kaydedilen ilerlemeye atıfta bulunduğu belirtildi.

Haber, Haravgi’de “FİFA Kıbrıs Türk Federasyonu’na Pas Verdi”, Fileleftheros’da ise “FİFA Kıbrıslı Türkleri KOP’a Katılım Başvurusu Yapmaya Çağırdı” başlıklarıyla yer aldı.

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