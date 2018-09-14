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Feldt: “Kıbrıslı Türkler De Katılabilir”

Feldt: “Kıbrıslı Türkler De Katılabilir”

14 Eylül 2018 Cuma 08:07
Feldt: “Kıbrıslı Türkler De Katılabilir”

Alman Tümamiral Lutz Feldt, Güney Kıbrıs’ın; Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerine Kıbrıslı Türkleri de katabileceği görüşünü ortaya koydu.
Fileleftheros’un “Kıbrıslı Türkler De Katılabilir” başlıklı haberine göre, Alman Deniz Filosu eski komutanı ve Avrupa Komisyonu uzmanı Tümamiral Feldt; Atina’daki Alman Hristiyan Demokrat Parti uhdesindeki Konrad Adenauver Vakfı’nda düzenlenen “Doğu Akdeniz’de Güvenlik” konulu panel çerçevesinde Atina Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı.
Güney Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’de, tek yanlı Münhasır Ekonomik Bölge ilan ettiği bölgede hidrokarbon arama ve değerlendirme hakkı olduğu görüşünü ortaya koyan Feldt, “ancak (Güney Kıbrıs arama ve değerlendirme çalışmalarına) Kıbrıslı Türkleri de katabilir” dedi.
Feldt, Doğu Akdeniz’de “istikrar unsuru olduğuna ve önemli rol oynadığına” inandığı Yunanistan’ın “özellikle donanma alanında daha çok sorumluluk ve bölgede çok daha somut ve aktif siyasi rol üstlenmeye” teşvik etti. 
“Türkiye’nin gidişatının düşüşte, Yunanistan’ın gidişatının ise yükselişte olduğu” iddiasını ortaya atan Feldt, “Türkiye’nin gündeme getirdiği konuların mevcut hükümet ile bile çözülmesinin mümkün olduğunu” söyledi.
 

Son Güncelleme: 14.09.2018 11:57
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