“Federasyon Etkinliği”ne Saldırı

Limasol’da yaklaşık 20 kişilik bir grubun Rum Teknoloji Üniversitesi’nde (TEPAK) “Federasyon” konulu bir etkinliğe katılanlara saldırdığı haber verildi.

Limasol’da yaklaşık 20 kişilik bir grubun Rum Teknoloji Üniversitesi’nde (TEPAK) “Federasyon” konulu bir etkinliğe katılanlara saldırdığı haber verildi.

Haravgi gazetesi polise etkinlikle ilgili haber verilmiş olmasına ve polisin de organizatörlere bölgede devriye gezileceğine dair teyitlerde bulunmasına rağmen, olaylar sırasında bölgede herhangi bir polisin bulunmadığını yazdı.

Habere göre polis saldırganların bölgeden ayrılmasının ardından olay yerine gitti.

“Federasyon İstiyoruz” ve “Granazi” adlı örgütlerin düzenlediği etkinliğe aralarında kadınlar ve bir bebeğin de bulunduğu yaklaşık 30 kişinin katıldığını aktaran gazete, çoğu maskeli olan yaklaşık 20 kişinin taş ve sopalarla katılımcılara saldırdığını ve üç kişiyi yaraladığını belirtti.

Saldırganların bina avlusuna “Milliyetçi Kurtuluş Hareketi (EAK)” imzalı broşürler attığını kaydeden gazete, aynı örgütün, birkaç ay önce görüşmelere destek için Ledra Palas’ta düzenlenen etkinlikte olaylar çıkardığını, ayrıca PEO ile EDON’un Limasol’daki binalarına vandallık yaptığını yazdı.

Gazete polisin, olayla ilgili ifade aldığını ve soruşturmasının sürdüğünü belirtti.