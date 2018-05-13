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“Federal Yasaların Hazırlanması Siyasi Karar”

Kıbrıs sorununa bulunacak olası bir federal çözüm çerçevesinde oluşacak yeni devletin yasalarının hazırlanmakta olduğu, bu durumun ise “Rum devlet kaynaklarının boşa harcanması anlamına geleceğine ilişkin” Rum basınında daha önce çıkan haberler üzerine, söz konusu yasaları hazırlamakla görevlendirilen avukatlardan biri olan Nikoleta Haralambidu, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

“Federal Yasaların Hazırlanması Siyasi Karar”

Kıbrıs sorununa bulunacak olası bir federal çözüm çerçevesinde oluşacak yeni devletin yasalarının hazırlanmakta olduğu, bu durumun ise “Rum devlet kaynaklarının boşa harcanması anlamına geleceğine ilişkin” Rum basınında daha önce çıkan haberler üzerine, söz konusu yasaları hazırlamakla görevlendirilen avukatlardan biri olan Nikoleta Haralambidu, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

13 Mayıs 2018 Pazar 09:05
“Federal Yasaların Hazırlanması Siyasi Karar”

Kıbrıs sorununa bulunacak olası bir federal çözüm çerçevesinde oluşacak yeni devletin yasalarının hazırlanmakta olduğu, bu durumun ise “Rum devlet kaynaklarının boşa harcanması anlamına geleceğine ilişkin” Rum basınında daha önce çıkan haberler üzerine, söz konusu yasaları hazırlamakla görevlendirilen avukatlardan biri olan Nikoleta Haralambidu, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Politis gazetesi, Kıbrıs sorununun çözülmesi durumunda kurulacak yeni devletin yasalarının hazırlanması konusunda çalışmalar yapan avukatların koordinatörlüğünü gerçekleştiren Nikoleta Haralambidu’nun, bu çalışmalara ilişkin kararın siyasi olduğunu söylediğini yazdı.
Habere göre Harlambidu açıklamasında, olası bir çözümden sonra oluşacak devletin yasalarına ilişkin hazırlıklar yapılması kararının 2015 yılında yapılan Rum Bakanlar Kurulu’nda alındığını ve Sayıştaylık tarafından denetlenmesi koşulunun bulunmadığını belirtti.
Haralambidu, Kıbrıs sorununun çözümünün Rum Meclisi’nin değil halkın onayından geçecek olması sebebiyle Rum Sayıştaylığı’nın söz konusu yasa tasarılarının Rum Meclisi’nin “işkence sürecinden” geçmesini istediğini belirterek, buna gerek olmadığı vurgusunu yaptı.
Haralambidu, kendisi ve 3 arkadaşına ödenen miktarların çok yüksek olduğu iddialarına ise, yapılan işin çok yorucu ve uzmanlık gerektirdiğini söyleyerek yanıt verdi.
Haralambidu, çözüm sonrasında Sayıştay yardımcısının, veto hakkına sahip bir Kıbrıslı Türk olmasının öngörüldüğüne ilişkin iddiaları da yalanladı.
Haralambidu ayrıca, söz konusu çalışmayı sürdürmek amacıyla yapılan sözleşmenin sona erdiğini ve yasa hazırlama çalışmalarının durduğunu vurguladı.
 


Son Güncelleme: 13.05.2018 12:08
Anahtar Kelimeler:
KıbrısRumBasınıçözüm
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