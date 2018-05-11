Federal Yasa Tasarılarının Hazırlanmasında Kamu Parasının İsraf Edildiği Gündeme Getirildi!

Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in, Kıbrıs sorununun çözüm çalışmaları çerçevesinde federal yasa tasarılarının hazırlanmasında, kamu parasının bariz şekilde israf edildiğini ifade ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “İsraf ve Keyfilik-Kıbrıs Sorununun Çözümü Bahanesiyle Denetim Olmaksızın Yüzbinlerce Euro Ödendi” başlıklı haberinde, Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nin dünkü toplantısında, Kıbrıs sorununun çözüm süreci çerçevesinde federal yasa tasarılarının hazırlanması çalışmalarında ödenen paraların israf olarak nitelendirildiğini, bunun da Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis tarafından gündeme getirildiğini yazdı.

Gazete, eleştiri oklarının Yasama Komiseri Lidas Kursumba’ya yöneldiğini, Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nin de, Kıbrıs sorununun çözümü durumunda gelecekteki devlet için hazırlanan yasa tasarılarının kendilerine sunulmasını istediğini belirtti.

Habere göre Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis, konu hakkındaki açıklamasında, federal yasa tasarılarının hazırlanması konusunun, 4 avukata verildiğini, kamu parasının israf edildiğini gündeme getirdi.

Yasama Komiseri Lida Kursumba ise bunun üzerine, ilgili kararların Bakanlar Kurulu tarafından ele alındığını söyledi.

Mihailidis, söz konusu 4 avukatın, Kursumba’nın eski çalışma arkadaşları olduğunu, özellikle koordine avukatının, Bakanlar Kurulu tarafından değil kendisini tarafından seçildiğini dile getirdi.

Mihailidis, koordine avukata ödenen miktarlardan söz etti ve bu kişiye her altı ayda bir 75 bin Euro verilecek şekilde anlaşma imzalandığını, bu bağlamda 2015-2017 yılları arasında 363 bin Euro aldığını ayrıca başka 100 bin Euro daha aldığını belirtti.

Yasama Komiseri ise 4 avukat tarafından gerçekleştirilen çalışmanın ağırlığından söz ederken bu kişilerin 9 bin sayfayı aşan 272 yasa tasarısı hazırladığını ifade etti.

KIBRISLI TÜRK OLACAK OLAN SAYIŞTAY YARDIMCISINA İLİŞKİN YASA TASARISI DA “ŞAŞKINLIK YARATTI”

Gazete aynı haberinin içerisinde Sayıştay Odisseas Mihailidis’in, hazırlanan yasa tasarılarından biri olan ve Kıbrıslı Türk olması öngörülen Sayıştay başkan yardımcılığına ilişkin açıklamalarının da “şaşkınlık” yarattığını belirtti.

Habere göre Mihailidis, Sayıştay başkan yardımcısının, Sayıştay’ın dahil olacağı tüm süreçlerde hazır bulunacağını, veto hakkına sahip olacağını kaydetti.

Rum milletvekillerinin ise buna tepki gösterdiğini yazan gazete gelecekteki devletin yasalarının müdahil tarafların yokluğunda hazırlandığını ve başka benzer öngörülerin de saklı olduğunu düşündüklerini belirtti.

MECLİS KOMİTESİ YASA TASARILARINI İNCELEMEK İSTEDİ ANCAK RET YANITI ALDI

Öte yandan Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nin, söz konusu federal yasa tasarılarını incelemek amacıyla bunların komiteye sunulmasını talep ettiğini ancak Yasama Komiseri Kursumba’nın, Bakanlar Kurulu tarafından bu amaç için alınan kararların gizli olduğuna vurgu yaptığını belirtti.

Habere göre AKEL ve DİSİ de, Denetleme Komitesi’nin, Kıbrıs sorununa ilişkin söz konusu yasa tasarılarını inceleme konusunda, yetkili olmadığına dikkati çekerek bu fikre karşı çıktı.

