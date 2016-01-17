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“Federal Polis Konusunda İki Toplumlu Konferans”

“Federal Bir Ülkede Polislik: Zorluklar ve Avantajlar”

“Federal Polis Konusunda İki Toplumlu Konferans”

“Federal Bir Ülkede Polislik: Zorluklar ve Avantajlar”

17 Ocak 2016 Pazar 10:32
“Federal Polis Konusunda İki Toplumlu Konferans”
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“Federal Polis Konusunda İki Toplumlu Konferans”



Kıbrıs müzakereleri kapsamında oluşturulan Suçlarla İlgili Teknik Komite’nin, Şubat ayı içerisinde, Avustralya ve ABD’den yabancı uzmanların katılımıyla “Federal Bir Ülkede Polislik: Zorluklar ve Avantajlar” konulu iki toplumlu bir konferans düzenleyeceği haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Suçlarla İlgili Komite’nin Kıbrıslı Rum eş başkanı Andros Kapardis, Rum Haber Ajansına (KİPE) yaptığı açıklamada, hedeflenen şeyin, polislikle, aynı zamanda çözüm olduğunda ve Kıbrıs federal bir devlet olarak faaliyet gösterdiğinde sahip olacakları zorluklarla ilgili bilgilerinin zenginleştirilmesi olduğunu ifade etti.

Kapardis, “bunun kendileri için yeni bir şey olduğunu ve bu ülkelerin tecrübelerinin değerli olduğunu” da ifade etti.

Konferansın, Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) dahil olduğunu da belirten Kapardis, iyi bir federal polisin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

            

Anahtar Kelimeler:
“Federal Polis Konusunda İki Toplumlu Konferans”
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