“Federal Kıbrıs İnisiyatifi” Kuruluyor

“Federal Kıbrıs İnisiyatifi” adı altında iki toplumlu yeni bir inisiyatifi kurulacağı, inisiyatife ilişkin resmi basın toplantısının Pazar günü sabah 11.00’de terk edilmiş halde olan “Ayios Sozomenos” (Arpalık) köyünde yapılacağı bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre, söz konusu inisiyatifin kuruluşuna ilişkin dün basına yapılan açıklamada, inisiyatifin kurucularının “Kıbrıs’ı bütünüyle vatan olarak gören ve günümüzde federasyondan başka bir türde olamayacak tek devlette yaşamayı arzulayan kişiler oldukları” ifade edildi.

Gazete, söz konusu inisiyatifin Arpalık köyünde yapacağı etkinliğe tanınmış kişilerin, vatandaşların ve akademisyenlerin katılacağını, Niyazi Kızılyürek ve Erato Kozaku Markulli gibi tanınmış kişilerin de bu örgütlenmenin destekçilerinden olduğunu yazdı.

Haberde, Arpalık köyünde düzenlenecek etkinliğin “Kıbrıs trajedisinin tüm kurbanları adına ağaç dikimiyle son bulacağı” da belirtildi.