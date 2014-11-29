FBME Hissedarları Mahkemeye Başvurdu

FBME Ltd Bankası hissedarlarının, Güney Kıbrıs’a karşı Uluslararası Ticaret Odası Hakemlik Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi, dün konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, hakemliğin; Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında 2003 yılında yürürlüğe konulan, bir ülke vatandaşlarının bir başka ülkedeki yatırım haklarını koruyan “yatırımların karşılıklı korunması anlaşması” temelinde yapılacağını belirtti.

Rum Merkez Bankası’nın sözkonusu anlaşmayı yok sayarak, FBME Bankası’nın Güney Kıbrıs’taki şubesini düzlüğe çıkarma konusunda karar aldığını kaydeden gazete, sözkonusu karar uyarınca şubenin kamulaştırıldığını ve mecburi satışa sürüklendiğini aktardı.