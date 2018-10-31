Fatih’in Yola Çıkışı Rum Basınında





Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Fatih sondaj gemisinin, Akdeniz’deki ilk sondajı için dün düzenlenen törenle yola çıkması Rum gazetelerinde geniş yer buldu.Gazeteler Türk medyasından alıntıladıkları haberleri şu başlıklarla okurlarına aktardı:Politis, “‘Fatih’ Türk Sularında Sondaja Dün Başladı… Sondaj Gemisi Antalya Açıklarında… Duncan Doğal Gaz Kıbrıs İçin Fırsat Diyor”Fileleftheros “‘Fatih’ Bugün Başlıyor… Sonuçlara Göre Kıbrıs’la İlgili Önemli Gelişmeler… Antalya Körfezi’ndeki ‘Antalya 1’ Hedefine”Alihtia “‘Antalya-1’… ‘Fatih’ Sondajına Bugün Antalya Yakınlarında Başlıyor”(ŞA/HÖ)