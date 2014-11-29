Fakir Noel, İşsiz Gençlik

Güney Kıbrıs’ta yaşanmakta olan ekonomik kriz nedeniyle 12 bin 500 aile ve 14 bin çocuğun geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fakir bir Noel geçireceği bildirildi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Rum “Gönüllülük ve Sivil Toplum Örgütleri Komiseri” Yannis Yannakis önderliğinde, sözkonusu ailelere gıda ve giyecek yardımı için “Sevgi Kucağı” adında bir yardım kampanyası başlatıldı.

İŞSİZ SAYISI 66 BİNE ULAŞTI

Aynı gazete, Avrupa İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı verilere dayanarak, Rum tarafındaki işsiz sayısının 66 bine ulaştığını yazdı.

İşsizlikte en büyük sorunun toplam rakamın yüzde 34,8’ini oluşturan 25 yaş grubundaki genç kesim olduğunu belirten gazete, toplam işsizlik oranının ise Eylül 2014’te yüzde 15,3; Ekim 2014’te ise yüzde 16,9’a ulaştığını kaydetti.