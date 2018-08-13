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Eylül İçin Strateji Hazırlığı

Lefkoşa, 13 Ağustos 18: Kıbrıs Rum tarafı, Eylül ayında hareketlenmesi beklenen Kıbrıs sorununa ilişkin hazırlık yapıyor.Fileleftheros gazetesi, “Eylül İçin Strateji” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıs Rum tarafının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tatilden dönüşü sonrasında Kıbrıs sorununa ilişkin stratejik hazırlıklar yapmaya başladığını yazdı.Gazete, BM Genel Sekreterinin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarının sonuçlarının Eylül...

Eylül İçin Strateji Hazırlığı

Lefkoşa, 13 Ağustos 18: Kıbrıs Rum tarafı, Eylül ayında hareketlenmesi beklenen Kıbrıs sorununa ilişkin hazırlık yapıyor.Fileleftheros gazetesi, “Eylül İçin Strateji” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıs Rum tarafının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tatilden dönüşü sonrasında Kıbrıs sorununa ilişkin stratejik hazırlıklar yapmaya başladığını yazdı.Gazete, BM Genel Sekreterinin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarının sonuçlarının Eylül...

13 Ağustos 2018 Pazartesi 06:44
Eylül İçin Strateji Hazırlığı

Lefkoşa, 13 Ağustos 18: Kıbrıs Rum tarafı, Eylül ayında hareketlenmesi beklenen Kıbrıs sorununa ilişkin hazırlık yapıyor.
Fileleftheros gazetesi, “Eylül İçin Strateji” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıs Rum tarafının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tatilden dönüşü sonrasında Kıbrıs sorununa ilişkin stratejik hazırlıklar yapmaya başladığını yazdı.
Gazete, BM Genel Sekreterinin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarının sonuçlarının Eylül ayında Kıbrıs sorununda hangi gelişmelere yol açacağına dair senaryoların, Rum hükümetinin gündeminde olduğunu belirtti.
Eylül ayında müzakerelerin başlaması yada taraflara verilen “düşünme süresinin” uzatılması gibi ihtimaller karşında Rum hükümetinin atacağı adımları belirlemeye çalıştığını yazan gazete, Lute’un temaslarının sonuçlarına göre hareket edileceğini vurguladı.
(SB/ÖK)
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