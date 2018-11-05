“exxonmobıl Sondajı Başlıyor, Erdoğan Tehdit Ediyor”



Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10. parselde, Amerikan “ExxonMobil” şirketi tarafından yapılacak sondaj için 12 Kasım’da, şirkete ait sondaj gemisinin Limasol Limanı’na geleceği; diğer yandan da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sondaj çalışmalarıyla ilgili “tehditvari” açıklamalarda bulunduğu iddia edildi.

Alithia gazetesi “ExxonMobil Başlıyor, Erdoğan Tehdit Ediyor” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamalarda, “Hiçbir haydutun Türkiye’nin menfaatlerinden faydalanmasına izin vermeyeceğiz” dediğini ve sorunun, Türkiye’nin “Exxonmobil” sondajını engellemeye çalışarak, ABD ile çatışmayı göze alıp almayacağı olduğunu yazdı.

Fileleftheros gazetesi ise “Erdoğan’ın Teranesi” başlığıyla aktardığı haberinde, Erdoğan’ın sondajla ilgili gerilimi ve savaş ortamını tetikleyecek söylemlere devam ettiğini iddia etti.

Gazete, Erdoğan’ın açıklamasının yanı sıra, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamalarına da yer verdi.

Haravgi gazetesi de, ilgili haberine “Erdoğan: Denizde Çalkantılara Mahal Vermeyeceğiz” başlığını kullandı.

(GE/ŞEB)

