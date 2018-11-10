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Exxonmobıl Şirketine Ait Platforma Yasa Aracılığıyla Koruma

Lefkoşa, 10 Kasım 18 : ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 10’uncu parselde yer alan “Delfini” hedefinde başlayacağı sondaj çalışmalarına ilişkin hazırlıklar devam ediyor.

Exxonmobıl Şirketine Ait Platforma Yasa Aracılığıyla Koruma

Lefkoşa, 10 Kasım 18 : ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 10’uncu parselde yer alan “Delfini” hedefinde başlayacağı sondaj çalışmalarına ilişkin hazırlıklar devam ediyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 09:35
Exxonmobıl Şirketine Ait Platforma Yasa Aracılığıyla Koruma

Lefkoşa, 10 Kasım 18 : ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 10’uncu parselde yer alan “Delfini” hedefinde başlayacağı sondaj çalışmalarına ilişkin hazırlıklar devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu adına sondaj çalışmalarını yapacak olan StenaIcemax sondaj gemisi, Güney Kıbrıs’a yaklaşırken, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 10’uncu parselde yer alan “Delfini” hedefindeki ilk sondaj çalışmasının başlaması için tüm prosedürlerin her ayrıntısının tamamlanmak üzere olduğunu yazdı. 

Gazete StenaIcemax sondaj gemisinin, Malta’dan geçtiğini, hafta sonu Girit’in güneyine demirleyeceğini, Pazartesi günü öğleden sonra ise Güney Kıbrıs denizlerine gelmesinin beklendiğini belirtti.

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu’nun, dün resmi gazetede yayımlanan kararnameyle, StenaIcemax sondaj gemisinin maksimum korunmasını etkinleştirdiğini belirten gazete, kararnameyle birlikte, sondaj noktasının tam olarak yerinin ilk kez ifşa edildiğini yazdı.

Gazete söz konusu noktanın, “Zhor” yatağından 70 km, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’”i içerisindeki “Kalipso” hedefinden 30 km, Güney Kıbrıs-Mısır MEB sınırlarından 20 km uzaklıkta olduğunu belirtti.

Gazete yayımlanan ve gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek  kararnameyle birlikte, sondaj gemisine ve sondaj noktasına, yarı çapı 500 metreden az olan herhangi bir geminin veya hizmet gemisinin yaklaşması için, Rum Denizcilik Müsteşarlığı’ndan özel izin alması ve  güvenlik alanının kullanılması iznini teminat altına alması gerektiğini yazdı.

Habere göre Rum Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (KSED), Denizcilik Müsteşarlığı’na bağlı Deniz Trafiği İzleme Merkezi  ve Liman Birimi, geçen gemileri güvenlik alanıyla ilgili olarak bilgilendirecek.

Gazete KSED’in önümüzdeki 24 saat içerisinde, sondaj gemisinin koruma alanı ve konumu için Navtex yayımlamasının beklendiğini de yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak sondaj gemisinin, hafta başından itibaren ve Güney Kıbrıs’a yönelik tüm rotası boyunca, daha önce gözlemlenen  provokasyonlardan kaçınılması için, özel bir koruma altına alındığını belirtti.

(FK/ŞEB)

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