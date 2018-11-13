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Exxonmobil’in 10’uncu Parselde Yapacağı Sondajın Bugünlerde Başlaması Bekleniyor

LAKKOTRİPİS: “KIBRIS’IN ENERJİ PLANLAMASI NORMAL ŞEKİLDE SÜRÜYOR”

Exxonmobil’in 10’uncu Parselde Yapacağı Sondajın Bugünlerde Başlaması Bekleniyor

LAKKOTRİPİS: “KIBRIS’IN ENERJİ PLANLAMASI NORMAL ŞEKİLDE SÜRÜYOR”

13 Kasım 2018 Salı 10:01
Exxonmobil’in 10’uncu Parselde Yapacağı Sondajın Bugünlerde Başlaması Bekleniyor

LAKKOTRİPİS: “KIBRIS’IN ENERJİ PLANLAMASI NORMAL ŞEKİLDE SÜRÜYOR”

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Amerikan ExxonMobil şirketi hesabına sondaj gerçekleştirecek olan “Stena IceMax” isimli sondaj gemisinin, Rumların tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 10’uncu parselde sondaj yapılacak yerde bulunduğu ve sondajın bugünlerde başlamasının beklendiği haber verildi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in dün yaptığı açıklamalarda, ExxonMobil şirketinin sondaj gemisinin, hali hazırda, 10’uncu parselde, sondajın gerçekleştirileceği yerde bulunduğunu söylediğini yazan Alithia gazetesi, Lakkotripis’in, Rum Yönetimi’nin enerji planlamasının normal şekilde sürdüğünü açıkladığını iletti.

Habere göre, konuyla ilgili olarak “alçak sesler” muhafaza edilmesi yönünde bir çağrıda da bulunan Lakkotripis, Rum Meclisi Ticaret Komitesini dün enerji programı konusunda bilgilendirdi.

Toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin dört eksene odaklandığını dile getiren Lakkotripis, bunları 10’uncu parselde yapılacak sondajlar, 7’nci parselle ilgili beklenen ve planlanan sondajlar, Afrodit yatağındaki gelişmeler ve doğal gazın gelişine ilişkin altyapılar konusunda başlayan süreçler şeklinde sıraladı.

Komiteyi bilgilendirmesine değinerek, çok iyi bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Lakkotripis, şeffaflık çerçevesinde, önemli gelişmeler olduğu zaman komiteyi bilgilendirmeyi sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Doğal gaz altyapıları konusunda Lakkotripis, yaklaşık 100 milyon Euro’ya Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ihaleye değinerek, bunun doğal gazın Güney Kıbrıs’a gelişinin ilk aşaması olduğunu söyledi.

10’uncu parselle ilgili bir soruya yanıtında ise Lakkotripis, çok yakında başlayacak olan sondajlar konusunda iki meseleye değinmek istediğini belirterek, bunlardan birincisinin, sondaj gemisinin hali hazırda ilk sondajın gerçekleştireceği yerde bulunmasıyla alakalı olduğunu, ikincisinin ise konuyla ilgilenme ve konuşmanın kısıtlanmasıyla alakalı olduğunu belirtti.

Geçmişte yapılan sondajlarda olduğu gibi, Rum Yönetimi’nin programının planlandığı şekilde uygulanmakta olduğunu, ilerleyeceğini ve “tantana” olmadan devam edeceğini ifade eden Lakkotripis, teknik konuları kastederek, kendileri için önemli olanın sondajın engel çıkmadan ilerlemesi olduğunu belirterek, mümkün olan en iyi sonuçların çıkmasını umduklarını dile getirdi.

Bunun için gerek kendisinin, gerek Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, her gün ne söyledikleri konusunda itidalli olma çağrısında bulunduğunu ifade eden Lakkotripis, her şeyin iyi gitmesini umduklarını ifade ederek, bunun genel planlamaları açısından önemli bir sondaj olduğuna vurgu yaptı.

Bilindiği üzere, 10’uncu parselde sondaj yapılacak hedefteki çalışmaların yarın veya Perşembe günü başlamasının beklendiğini kaydeden gazete, ilk aşamanın Aralık ortasında tamamlanacağını ifade etti.

Bunun akabinde sondaj gemisinin, 10’uncu parsel içerisinde sondaj yapılacak ikinci hedefe gideceğini belirten gazete, buradaki çalışmaların ise Ocak ayının ilk 10 günü içerisinde başlamasının beklendiğini ekledi.

Politis ise “Sondaj Önemli” başlıklı haberinde, 10’uncu parselde gerçekleştirilecek olan sondajın öncesinde yapılan araştırmalar aracılığıyla, bu sondajla ilgili beklentilerin büyük olduğunu yazdı.

Afrodit yatağındaki konsorsiyumla, sözleşmede olası bir değişiklik yapılması konusunda henüz müzakerelerin başlamadığını da yazan gazete, 7’nci parsel konusunda ise milletvekillerinin, bakanlığın ay sonuna kadar, komşu parsellerde hak sahibi olan şirketlerin (Total, Eni, ExxonMobil) bu parselde de araştırmalar yapmak için ruhsatlandırılmaları konusunda sunabilecekleri öneriler konusunda haberdar edileceği hususunda bilgilendirildiğini iletti.

6’ncı parselde yer alan Kalipso yatağı konusunda ise, teyit sondajının ne zaman yapılacağına henüz karar verilmediğini ifade eden gazete, 6’ncı parselin 7’nci parsele uzanması sebebiyle, teyit sondajının, Total şirketinin bu yataktaki hakları elde etmesi halinde, burada yapılmasının ihtimal dışında bırakılmadığını belirtti.

Gazete, bunun 4 trilyon ayak küplük, yani Afrodit yatağından biraz daha küçük bir yatak olmasına dair değerlendirmelere de yer verdi.

Haravgi ise “İsrail Afrodit’le İlgili Anlaşmalarda Söz Sahibi Olmak İstiyor” başlıklı haberinde, İsrail’in Afrodit yatağının idare edilmesi ve yatağın kalkındırılmasıyla ilgili her konuda (boru hatları, anlaşmalar vs) söz sahibi olmak istediğini yazdı.

Bunun Rum kesimi tarafından kabul edilemez bir istek olarak reddedildiğini ve Rum kesiminin, programı temelindeki planlamalarını sürdürdüğünü yazan gazete, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ortak istifade anlaşmasının ise tartışılmakta olduğunu, fakat henüz bir sonuca varılamadığını ekledi.

Gazete haberinin devamında Lakkotripis’in açıklamalarına yer verdi.

Fileleftheros ise “Cuma Sondaj Başlıyor” başlıklı haberinde, geçtiğimiz Pazar akşamı, 10’uncu parseldeki sondaj noktasına ulaşan “Stena IceMax” isimli sondaj gemisinin, dün sabahtan itibaren sondajla ilgili hazırlıklara başladığına yer verdi.

Gazete, gerçek sondaj çalışmalarının, önümüzdeki Cuma-Cumartesi günleri arasında başlamasının beklendiğini ekledi.

Gazeteler, Anadolu Ajansı’nın, 10’uncu parselin Türkiye ve KKTC Münhasır Ekonomik Bölgesi’yle (MEB) çakışmadığına, fakat Ankara’nın sondaja karşı olduğuna dair haberine de yer verdiler.

(İY/HA)
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