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Exxonmobıl için geri sayım başladı

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”deki 10’uncu parselde sondaj yapacak olan ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu için geri sayımın başladığı bildirildi.

Exxonmobıl için geri sayım başladı

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”deki 10’uncu parselde sondaj yapacak olan ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu için geri sayımın başladığı bildirildi.

30 Ekim 2018 Salı 10:43
Exxonmobıl için geri sayım başladı

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”deki 10’uncu parselde sondaj yapacak olan ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu için geri sayımın başladığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, şirketin sondaj gemisinin hafta sonu yakıt ikmalini tamamladığını ve 16 bin 500 ton yakıt alındığını yazdı.
Limasol Limanı’nda sondaj gemisinin desteklenmesi için gerekli altyapının tamamlandığını da kaydeden gazete, söz konusu parsel için beklentilerin büyük olduğunu ve eldeki jeolojik verilerin doğru çıkması halinde, büyük miktarlarda doğalgaz çıkarılmasının söz konusu olduğunu belirtti.
Bu arada, Rum gazeteleri, Türkiye’nin sondaj gemisi “Fatih”in hareketlerini de yakından izliyor. İlgili haberlerde, “Fatih”in “Alanya-1” hedefine bugün varmasının beklendiği ve Türkiye’nin sondaj noktasını dün resmen ilan ettiği ifade ediliyor.

 

Son Güncelleme: 30.10.2018 13:54
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