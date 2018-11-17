Exxon Mobil Sondaja Başladı

ABD’Lİ BAKAN YARDIMCISI FANON: “DOĞU AKDENİZ’DEKİ ENERJİ KONUSU ÖNCELİĞİMİZ”

Lefkoşa, 17 Kasım 18: Exxon Mobil şirketine ait “Stena Icemax” isimli sondaj gemisinin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) sondaj çalışmalarına başlaması ve ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon’un Güney Kıbrıs ziyaretiyle buradaki açıklamaları bugünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi: “10 Numarada Delme İşlemi Başladı – Kıbrıs MEB’inde Gerçeklerin Ortaya Çıkmasının Vakti Yaklaştı – ABD Desteği ve İyi Dilekleriyle – ‘Stena Icemax’ Delfini’yi Delmeye Başladı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Exxon Mobil’in 10’uncu parselde yer alan Delfini yatağındaki sondajının resmen başladığını duyurdu.

SONDAJ PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLADI AMA DUYURULMADI

Sondaja başlandığının, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon’un Güney Kıbrıs’a dün gerçekleştirdiği ziyaret sırasında duyurulduğunu aktaran gazete, sondajın aslında Perşembe günü başladığını ancak “makul sebeplerden ötürü” kamuoyuna açıklanmadığını yazdı.

Rum Enerji Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, 10’uncu parselde sondajın başladığının ilan edildiğini ancak hangi gün başladığına değinilmediğini vurgulayan gazete, sondajın tamamlanmasının en az iki ayı bulmasının beklendiğini belirtti.

Gazete, 10’uncu parselde sondajın başlamasıyla ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon’un Güney Kıbrıs ziyaretinin denk getirildiğini ve ziyaretin zamanlamasının tesadüfi olmadığına dikkat çekti.

Fanon’un dün Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamalara da yer verilen habere göre, “ABD’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, kendi MEB’inde yer alan doğal kaynaklarını kullanma hakkını tanıdığı” mesajını yineleyen Fanon, “doğal kaynakların bütünlüklü bir çözüm çerçevesinde adadaki tüm toplumlarla adil bir biçimde paylaştırılması gerektiğini” söyledi.

“Enerjinin, bölgedeki tüm halkların yararına olacak bir ekonomik kalkınma ve işbirliğinin katalizörü olacağına inandıklarını” vurgulayan Fanon, bölgedeki enerji kaynaklarına ilişkin büyük beklentiler bulunduğunun altını çizdi.

Fanon, dünkü ziyaretinin son ziyareti olmamasını umut ettiğini de belirterek “Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları önceliğimiz olduğundan buraya yeniden geleceğimi umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Rum Enerji Bakanı Lakkotripis ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Fanon’la görüşmesinin çok faydalı ve verimli geçtiğine vurgu yaptı.

Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının kullanımı ve Güney Kıbrıs’ın gerek enerji, gerekse enerjinin değerlendirilmesi programının, ABD’nin çıkarları çerçevesinde ele alındığını belirten Lakkotripis, verdikleri destek için ABD ve ABD’li bakana teşekkürlerini dile getirdi.

Lakkotripis, gelişmelere ilişkin diyalogda bulunmaya ve Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarının sonuç getirici şekilde değerlendirilebilmesi için bölgedeki ülkelerle işbirliğine devam etme konusunda Fanon’la uzlaştıklarını da sözlerine ekledi.

Gazetede, Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamalarına da kısaca yer verildi.

Fileleftheros gazetesi ise haberini: “ ‘Delfini’de’ Sondaj Başladı – Enerji Katalizörü” başlıkları altında verirken, sondaja başladığı duyurulan “Stena Icemax” platformunun, ABD’nin gözetimi altında olduğu iddiasında bulundu.

Gazete, ABD’ye ait bazı casus uçaklarının Suriye’deki görevlerine ek olarak son 48 saatte sondaj bölgesinde de gözlem gerçekleştirdiğini iddia etti.

Habere göre, “P-8-A”, “RC-135-V” ve “C-17A” tipi casus uçakları Kıbrıs’ın güneyinde yüksekten uçuş gerçekleştirirken, C-17A tipi uçak İsrail’den gelerek Larnaka Havaalanı’na iniş gerçekleştirdi.

Söz konusu uçağın günün ilerleyen saatlerinde havalanarak gözlem görevine devam ettiği öne sürüldü.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Haravgi, “Delfini’ye Amerikan Eli Değdi – Enerji Bakanlığından Resmi Açıklama – Çözüm Olmadan ‘Kıbrıs Rum Tarafının Parselleri’ Geçerli Değildir”; Politis, “Delfini’de Arayış – Stena Icemax Sondaj Gemisi İş Başında – Francis Fanon: Enerji Katalizör”.

(SB/FEZ)

