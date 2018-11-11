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Exxon Mobil Sondaj Gemisi Limasol Yolunda

ABD BAKAN YARDIMCISI FANNON GÜNEY’E GİDECEK

Exxon Mobil Sondaj Gemisi Limasol Yolunda

ABD BAKAN YARDIMCISI FANNON GÜNEY’E GİDECEK

11 Kasım 2018 Pazar 09:54
Exxon Mobil Sondaj Gemisi Limasol Yolunda

ABD BAKAN YARDIMCISI FANNON GÜNEY’E GİDECEK

Lefkoşa, 11 Kasım 18: Güney Kıbrıs’ın dün sabah ilan ettiği ve Exxon Mobil şirketinin “Stena IceMax” isimli sondaj gemisinin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 10’uncu parselde yapacağı sondaj faaliyetlerini kapsayan Navtex’in ardından, söz konusu geminin yarın Limasol’a varması bekleniyor.

Alithia gazetesi, “Exxon’un Sondaj Gemisi Limasol’a Varıyor” başlığı altında yer verdiği haberinde, Rum ilgili makamlarının, Exxon Mobil şirketinin “Stena IceMax” isimli sondaj gemisi için dün Navtex ilan ettiğini, geminin ise en geç yarın Limasol’a varmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre yetkili bir kaynak, Navtex’in 25 Şubat’a kadar geçerli olacağını belirterek “her şeyin programa uygun şekilde devam ettiğini” söyledi.

Gazete, sondaj platformunun “Delfini” yatağında sondaj çalışması yapmasının öngörüldüğünü belirtti.

FANNON BÖLGEDE TEMASLAR YAPACAK

Gazete bir diğer haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fannon’un İsrail, Güney Kıbrıs ve Mısır’da temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre Fannon, bugün başlayıp 20 Kasım’a kadar sürdüreceği temaslarında enerji güvenliği ve bölgesel işbirliği konularında hükümet ve özel sektör temsilcileriyle görüşmeler yapacak.

Gazeteler, Fannon’un Güney Kıbrıs’ı ne gün ziyaret edeceği veya ziyaret programına ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer vermediler.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Türkiye’nin İflahını Kesiyorlar – ABD Exxon Mobil’in Sondajını Askeri ve Siyasi Anlamda Güçlendiriyor” başlıkları altında verirken, Exxon Mobil’in 10’ncu parseldeki sondajına ABD’nin siyasi ve askeri desteğiyle bu hafta başlayacağını yazdı.

Gazete, Exxon’un sondaj platformunun bu akşam hedefine varmasının beklendiğini iddia ederken, Fannon’un bölgeye ziyaretinin ise Türkiye’ye, sondaj sırasında herhangi bir eylemden kaçınması için mesaj teşkil ettiğini savundu.

Exxon Mobil’in 10’uncu parselde iki sondaj yapacağını, bugünler içerisinde başlayacak ilk sondajın Aralık ayına kadar sürmesinin ve hemen ardından ikinci sondajın başlamasının beklendiğini vurgulayan gazete, büyük miktarda hidrokarbon bulunması durumunda şirketin LNG inşası yapacağını iddia etti.

Haberde ayrıca, Doğu Akdeniz’de savaş gemilerinin faaliyetlerinde yoğunluk yaşandığı, ABD’nin daimi olarak Akdeniz’de bulunan filosunun yanı sıra Kıbrıs açıklarında bir firkateyn bulundurmakta olduğu da iddia edildi.

Simerini gazetesi ise, “Exxon İyi Gidiyoruz – Kıbrıs MEB’ine Amerikan Şemsiyesi – Fransa’yla Anlaşma Son Aşamada – U-2’lerin Yüksek Uçuşları” başlıkları altında verdiği yorumsal haberlerinde, Exxon Mobil şirketinin sondaj gemisinin yarın Limasol limanına demirlemesinin, Çarşamba günü ise sondaja başlamasının beklendiğini yazdı.

Gazete, söz konusu sondajın sonuçlarının jeostratejik işbirlikleri açısından belirleyici olacağını belirtirken Güney Kıbrıs, ABD, İsrail ve Yunanistan’ın çıkarlarının aynı doğrultuda olmasının Türkiye’yi rahatsız ettiğini savundu.

ABD’NİN AĞROTUR ÜSSÜ FAALİYETLERİ

Gazete haberinin devamında, bu unsurları gören ABD’nin Ağrotur üssündeki faaliyetlerine geniş şekilde yer verdi.

ABD’nin U-2 casus uçaklarının Ağrotur Üssü’nü düzenli şekilde kullandığını belirten ve haberini söz konusu uçakların üsten yaptıkları kalkış ve inişleri gösteren uydu fotoğraflarıyla da destekleyen gazete, Güney Kıbrıs’ın Fransa’yla da askeri anlaşma imzalama görüşmelerinin sürdüğünü, anlaşmanın hazırlanma aşamasında olduğunu aktardı.

(SB/ÖK)         

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