Exxon Mobil’in Sondajı…

“LEFKOŞA, LONDRA VE HOUSTON, STENA ICEMAX’IN ARAŞTIRMALARINI TAKİP EDİYOR”



Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Amerikan ExxonMobil şirketi hesabına sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yer alan 10’uncu parseldeki “Delfini” hedefinde araştırmalar yapacak olan “Stena Icemax” isimli sondaj gemisinin araştırmalarını, Lefkoşa Rum kesimi yanı sıra Londra ve Houston’un da takip edeceği haber verildi.



Fileleftheros gazetesi “Sondajlar Halliburton’un Güçlü Yardımıyla” başlıklı haberinde, Lefkoşa Rum kesimi, Houston ve Londra’dan uzmanların, önce “Delfini”, ardından da “Glafko” veya “Anthia” hedeflerinde yapılacak sondajların gelişmesini an ve an takip edeceğini yazdı.



Lefkoşa Rum kesiminde, ExxonMobil şirketinin, sondaj için özel olarak Güney Kıbrıs’a gelen grubunun sondajı takip edeceğini kaydeden gazete, sözde Rum MEB’indeki sondajların idaresi için kurulan grubun da, şirketin Lefkoşa Rum kesiminde bulunan merkezinden sondajı takip edeceğini belirtti.



Rum Enerji Bakanlığı’nın da sondajı takip edeceğini kaydeden gazete, sondajın Teksas’dan da takip edildiğini; gerek ExxonMobil, gerekse de sondaja destek sağlayan Amerikan Halliburton şirketinin de sondajı takip edeceğini ifade etti.



Londra’da ise “Stena’nın” uzmanlarının sondaj gemisini izleyeceklerini yazan gazete, “elindeki bilgilere” dayanarak, ExxonMobil-Qatar Petroleum’un “Stena Icemax” sondaj gemisini günlüğü yaklaşık 200 bin dolara kiraladığına işaret etti.



Şirketlerin daha düşük maliyetli bir sondaj makinesi kiralayabileceğini de kaydeden gazete, ancak “Stena Icemax’ın” sahip olduğu bir dizi avantajın ötesinde, sondaj makinesinde, yatağın tespit edilmesi durumunda, sondaj makinesinin başlığının yatağa zarar vermesi olasılığını sıfıra indiren özel bir sistem bulunduğunu vurguladı.



Sondaj gemisindeki hazırlıkların zaman takvimine göre ilerlediğini ve sondajın önümüzdeki 24 saat içerisinde başlamasının beklendiğini kaydeden gazete, “Delfini” hedefinin yüzeyinin deniz tabanının 3 bin metre altında olduğunu ve sondaj makinesinin 3 bin metrelik bir derinliğe ulaşacağını belirtti.



Gazete, bir diğer ifadeyle sondajın derinliğinin toplam olarak yaklaşık 5 bin metre olacağını ifade etti.



Sondajla ilgisi bulunan yetkililerin dün helikopterle sondaj gemisine taşındığını da yazan gazete, sondajın bu aşaması için gerekli olan ekipmanı taşıyan destek gemilerinin de sondaj gemisine gidip gelmekte olduklarını ifade etti.



Limasol limanında, sondaj için gerekli olan çamur ve diğer malzemelerle ilgili üretim ve işleme tesisinin tam olarak faaliyete girdiğini de yazan gazete, bunun Halliburton şirketi tarafından inşa edildiğini yazdı.



Elde edilen bilgilere göre, sondaj bölgesinde herhangi bir faaliyet veya Türkiye’nin varlığının bulunmadığına dikkat çeken gazete, sondajla ilgili ilk göstergelerin 2019 yılı başında ortaya çıkmasının beklendiğini ifade etti.



Gazete, ExxonMobil şirketinin, ikinci sondajın “Glafko” veya “Anthia” hedefinde olup olmayacağına henüz kesin olarak karar vermediğini de ekledi.



Politis gazetesi ise “Büyük Beklentiler, Büyük Risk” başlığıyla manşete çektiği haberinde, sözde Rum MEB’indeki 10’uncu parselde yer alan Delfini hedefinde iyi veya çok iyi bir yatak bulunmasına dair önemli perspektifler olduğunu, bununla birlikte sondajın ExxonMobil açısından yüksek riskli bir proje olarak addedildiğini çünkü sondajın keşfedilmemiş bir bölgede yapılacağına dikkati çekti.



Yatağın tespit edilmesine dair olasılıkların, başarısızlık olasılığından az olduğunu kaydeden gazete, sondaj yapılacak yerde karbonlu bir yapı var olduğunun kesin olduğunu ve bunun da büyük bir yatağın varlığına dair umut meydana getirdiğini ifade etti.



Gazete, ancak yalnızca Stena Icemax’ın yapacağı çalışmaların doğal gazın varlığı konusunda güvenilir bilgiler sunabileceğine dikkati çekti.



Delfini hedefindeki sondajın, ExxonMobil’in Akdeniz’de yapacağı ilk sondaj olduğunu da kaydeden gazete, bunun yaklaşık iki ay sürmesinin beklendiğini ekledi.



Haravgi gazetesi ise “ExxonMobil 10’uncu Parselde Bugün-Yarın Sondaja Başlıyor” başlıklı haberinde, sondajın başlamasının bir iki günlük bir mesele olduğunun görüldüğünü yazdı.



Gazete Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Paris dönüşünde, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yorumladığı açıklamasını ise “Bizi Zorlamayın” başlığıyla aktardı.



Fileleftheros gazetesi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına “Herkese Pay Edilsin İstiyor” başlığıyla yer verirken, Politis ise habere “Erdoğan Rol İstiyor- Erdoğan Sondajlarda Garantör Güçleri de İstiyor” başlığıyla yer verdi.



Alithia gazetesi ise “Yunanistan Avrupa Ülkelerini Kıbrıs’ın Yanında Durmaya Çağırırken, Erdoğan’dan Kıbrıs MEB’indeki Doğal Gazla İlgili Yeni Tez” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez doğal gaz çıkarılmasıyla ilgili ihalelere garantör güçlerin de katılmasını istediğini yazdı.



Bu açıklamanın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’te üzüntü yarattığını vurgulayan gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kıbrıs MEB’indeki doğal gaz” konusunda ortaya koyduğu yeni tezin Rum kesiminde soru işaretlerine yol açtığını yazdı.



Gazete “Türkiye Exxon Mobil’i Engellemeyecek” ara başlıklı haberinde ise, T24 isimli web sitesi yazarlarından Metin Münir’in doğal gaz konusunda kaleme aldığı bir makaleye yer verdi.



Münir’in kaleme aldığı makalede, Türkiye Deniz Kuvvetlerinin ExxonMobil şirketinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini engellemeyeceğini yazdığını aktaran gazete, Münir’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında kısa zaman önce gerçekleştirilen görüşmede, Anastasiadis’in Çavuşoğluna doğal gazın Türkiye üzerinden geçip Avrupa’ya gitmesi için Ankara’yla anlaşma yapmaya hazır olduğunu söylediğini yazdığını da iletti.



Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ise bunu kesin bir dille yalanladığını kaydeden gazete, Prodromu’nun “böyle bir konuşma gerçekleştiğini veya böyle bir güvence olduğunu kesinlikle yalanlıyorum. Bilgi kaynakları konusunda dikkatli olmalıyız” dediğini aktardı.



(İY/ÖK)