Evde spor yaparken dikkat

Son yıllarda artan iş yükü nedeniyle spora vakit ayıramayanların bu ihtiyaçlarını evlerine aldıkları spor aletleri ile karşıladıkları, ancak sakatlanmamak için evde spor yaparken çok dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Dilek Sevimli, yaptığı açıklamada, iş dünyasının hızına yetişmek adına çoğu kişinin spora zaman ayıramadığını ve bu nedenle farklı arayışlara girdiğini söyledi. Sporun açık havada, doğada yapılmasının esas olduğunu ancak buna vakit bulamayanların evlerde spor aletleri kullanma yoluna gittiklerini anlatan Sevimli, son yıllarda bu alışkanlığın hızla arttığını kaydetti.

Evde sporun doğru yapılması halinde faydalı olabileceğinin altını çizen Sevimli, spora başlamadan önce muhakkak bir uzman kontrolünden geçilmesi, sağlık kontrollerinin yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

İLK 1 AY ALIŞMA EVRESİ Sevimli, daha önce hiç spor yapmamış bir kişinin ilk olarak yavaş tempo ile spora başlaması gerektiğini belirtti. Sporun her branşında olduğu gibi evde yaparken de ısınma evresinin atlanmaması gerektiğinin altını çizen Sevimli, “Evde spor yapacak olan kişi önce yürüyüşle başlamalı. Kısa bir yürüyüşün ardından mutlaka germe ve kas egzersizlerini boyundan başlayarak ayak bileğini çalıştıracak şekilde yapılmalı. Tüm kas grupları ısındırılmalı” dedi.

Sevimli, ısınma bölümünün 8-10 dakika olması gerektiğini vurgulayarak, daha sonra ilk 1 ay için 20 dakika yürüyüş ve koşu yaparak vücudun spor ritmine alıştırılması gerektiğini anlattı. Sevimli, şöyle devam etti: “Vücut spora alıştıktan sonra tempo artırılabilir. Zaten sporda ilk 20 dakikadan sonra yağ yakma işlemi başlar. Bunun için ilk etapta kilo vermeyi düşünmemek lazım.

Bu nedenle ilk 1 ayın ardından yine 8-10 dakika ısınma hareketleri yapıldıktan sonra tempo artırılabilir. Ancak bu dönemde de spor süresi ısınma evresi hariç 45 dakikayı geçmemelidir. Ayrıca 1 gün spor yapılıyorsa 1 gün ara verilmeli ve vücut dinlendirilmelidir.” Sevimli ayrıca, spor yaparken muhakkak uygun bir koşu ayakkabısının tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “Evdeyim zaten diyerek çıplak ayakla veya çorapla koşu bandına çıkmak ağrılara veya sakatlıklara neden olabilir” diye konuştu.

YEMEKTEN 2 SAAT SONRA YAPILMALI Sevimli, toplumda genellikle “sporun sabah erken saatlerde yapılması gerektiği” gibi bir inanış olduğunu belirterek, bunun yanlış olduğunu kaydetti. Sabah saatlerinde vücudun henüz kendini toparlayamadığını anlatan Sevimli, şöyle konuştu: “Spor, vücudun ritme uyum sağlayacağı zamanlarda yapılmalı. Sabah çok erken yapılmamalı çünkü sabah saatlerinde vücudun ısınması daha güç oluyor. Vücudun egzersize uyum sağlaması geç olduğu için kişi 30 dakikada alacağı verimi 50 dakikada ancak alabiliyor.

Sabah 9 veya 10 gibi saatler uygun ancak bu da iş nedeniyle uygun değilse akşam yemekten en az 2 saat sonra spor yapılmalı.” Sevimli ayrıca, ısınmadan hızlı spor yapmanın kalp, damar ve solunum sistemi bozuklukları ile kalpte ritm bozukluklarına yol açabileceğini sözlerine ekledi.