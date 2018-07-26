Europol Müdürü Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Edecek





Lefkoşa, 26 Temmuz 18 : AB Polis Teşkilatı (Europol) Müdürü Catherine De Bolle, yarın Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.Alithia ve diğer gazeteler, Europol Müdürü De Bolle’un yarın Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’yla bir araya geleceğini ve AB polis teşkilatı ile Rum polisinin işbirliği alanları ile suçla mücadele konularını ele alacaklarını yazdılar.(SB/HA)