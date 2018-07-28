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Europol İçin Güney Kıbrıs Güvenilir Ortak

Rum polisinin, Europol için güvenilir bir ortak olduğu belirtildi. 

Europol İçin Güney Kıbrıs Güvenilir Ortak

Rum polisinin, Europol için güvenilir bir ortak olduğu belirtildi. 

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:25
Europol İçin Güney Kıbrıs Güvenilir Ortak

 Rum polisinin, Europol için güvenilir bir ortak olduğu belirtildi. 
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Europol Müdürü Catherine De Bolle’nin dün, Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’yla yaptığı görüşmeye yer verdiler. 
Habere göre Europol Müdürü Catherine De Bolle, Rum polisinin, Europol için güvenilir bir ortağı teşkil ettiğini, Güney Kıbrıs’ın ayrıca diğer Avrupa ülkelerine oranla en düşük suç endeksini muhafaza ettiğini belirtti. 
De Bolle, Güney Kıbrıs’ın, siber suçlar konusunda en önemli ortaklardan biri olduğunu söyledi ve Güney Kıbrıs’ın özlü şekilde katkı koyduğu kara para aklama ve internet suçlarına ilişkin başarılı operasyondan da söz etti. 
Europol’ün, organize suçlar, terör ve siber suçlar konusunda Rum makamlarını desteklemeye devam edeceği taahhüdünde de bulunan De Bolle, ayrıca Rum Polis Genel Müdürü ile gerçekleştirdiği üretken görüşmeden dolayı da Hrisostomu’ya teşekkürlerini sundu. 
De Bolle açıklamasında, bu diyaloğa, Europol tarafından eylül ayında düzenlenecek polis müdürleri zirvesinde de sürdürme temennisinde bulundu.
Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu ise Europol’le iş birliğinin hayati önem taşıdığını çünkü bunun Avrupa Birliği’nin iç güvenliğiyle ilgili olduğunu belirtti. 
Hrisostomu, 2017 yılında Europol’den ve diğer ülkelerden yaklaşık 9 bin 500 talep aldıklarını kendilerinin ise 2800 talepte bulunduklarını ifade etti. 
Politis gazetsine göre, Hrisostomu, Europol’ün, son yıl içerisinde ciddi suçların araştırılmasındaki katkısının, Rum polisi için değerli olduğunun altını çizerken, Elektronik Suçlara Karşı Mücadele Birimi’nin araştırdığı çocuk pornografisi olaylarının yüzde 70’inin, Europol Elektronik Suç Merkezi tarafından iletilen bilgiler temelinde araştırılmaya başlandığını da söyledi. 
 


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Son Güncelleme: 28.07.2018 13:59
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