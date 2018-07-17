Europa Donna Memuru Zimmetine Para Geçirmekten Tutuklandı!

“Europa Donna” Meme Kanseri Derneği’nin Güney Kıbrıs’taki şubesinde çalışan memurun, zimmetine 10 bin Euro geçirdiği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın, kuruluşun bir diğer çalışanı tarafından ihbar edildiğini ve yapılan denetimlerde, şahsın zimmetine 10 bin 611 Euro geçirdiğinin tespit edildiğini yazdı.

Haberde, şahsın polise verdiği ifadede suçunu kabul ettiği kaydedildi.

