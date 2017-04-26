Eurocontrol’den Dimitriadis’e Hava Trafik Kontrolüyle İlgili Mektup

Lefkoşa, 26 Nisan 17 : Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü’nün (Eurocontrol), Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis’e, Güney Kıbrıs’ın hava trafik kontrol sisteminin modernleştirilmesine yönelik mektup gönderdiği bildirildi.

Bu sürecin 2004’te başladığını ve gerek Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, gerekse hava trafik kontrolörlerinin, sistemin oturtulmasında meydana gelen problemlerle ilgili bir türlü uzlaşamadığını yazan Fileleftheros gazetesi, Eurocontrol’ün devreye girerek, bu problemlerin çözümüne yönelik bir dizi görüş belirttiğini kaydetti.

Haberde, Eurocontrol’ün mektubunda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile hava trafik kontrolörleri arasında bir türlü uzlaşı sağlanamayan hava trafik kontrol yasa tasarısıyla ilgili önerilerin bulunduğu ve hava trafik kontrolörlerinin başka bir kuruma kaydırılmasıyla ilgili fikre de karşı çıktığı ifade edildi.

(GE/ŞEB)

