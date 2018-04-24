Eurobarometre’ye Göre Rumlar Mutlu Ve Sağlıklı

Brüksel’de dün açıklanan Eurobarometre anketi sonuçlarına göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 78’inin kendilerini mutlu gördükleri belirtildi.



Anket için 2–7 Aralık 2017 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta 502 kişiyle mülakat yapıldığını yazan Politis ve diğer gazeteler, buna göre, Rumların yüzde 80’inin sağlıklarının iyi olduğunu düşündüğünü, yüzde 39’unun ise hayatlarında meydana gelen şeylerin adil olduğunu düşündüğünü kaydetti



Gazete, bunun aksini söyleyenlerin oranının ise yüzde 35 olduğunu belirtti.



Ankete göre Kıbrıslı Rumların yüzde 81’inin, ülkedeki gelir dağılımındaki eşitsizliğin aşırı derece büyük olduğunu düşündüğünü de ifade eden gazete, Kıbrıslı Rumların yüzde 91’inin, bunu engellemesi için hükümetten önlem almasını istediğini ekledi.