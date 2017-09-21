Güney Kıbrıs:
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21 Eylül 2017 Perşembe 09:39

“euroasıan Interconnector” Projesi’nin Maliyeti 3,5 Milyar Euro

“Euroasian Interconnector” olarak adlandırılan ve bir yandan Güney Kıbrıs ile İsrail’i, diğer yandan da Yunanistan’ı da Avrupa’yla elektrik kabloları aracılığıyla bağlayacak projenin bütçesinin, 3,5 milyar Euro’ya ulaşacağı haber verildi.

'euroasıan Interconnector” Projesi'nin Maliyeti 3,5 Milyar Euro
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“KÖFÜNYE” (GEÇİTKALE) BÖLGESİNE İSTASYON İNŞA EDİLMESİ GÜNDEMDE

Lefkoşa, 21 Eylül 17 : “Euroasian Interconnector” olarak adlandırılan ve bir yandan Güney Kıbrıs ile İsrail’i, diğer yandan da Yunanistan’ı da Avrupa’yla elektrik kabloları aracılığıyla bağlayacak projenin bütçesinin, 3,5 milyar Euro’ya ulaşacağı haber verildi.

Elektrik kablolarının Güney Kıbrıs’a, Larnaka’daki “Alaminyo-Mazoto” bölgesi kıyısından giriş yapacağını ve “Köfünye” (Geçitkale)- “Mennoya” (Ötüken) arasındaki bölgede, iç kesimlere doğru sekiz kilometre devam edeceğini yazan Fileleftheros gazetesi, burada bir elektrik transformatörü (trafosu) inşa edileceğini kaydetti.

Bütün bunların, projenin ilk aşamasına ilişkin “Çevresel Etki Değerlendirme Çalışması”nda açığa çıktığını ve bunların yetkili Rum devlet birimlerine sunulduğunu yazan gazete, iki aşamada gerçekleştirilecek projenin, İsrail-Güney Kıbrıs, Güney Kıbrıs-Girit ve Girit-Attiki (Yunanistan) olmak üzere, üç güzergâha ayrıldığını anımsattı.

“Kıbrıs örneğinin tipik olduğunu” ve “Köfünye”deki (Geçitkale) istasyonun, Rum Elektrik İdaresi’nin “Köfünye”deki (Geçitkale) elektrik üretim merkeziyle sınırı olmasının öngörüldüğünü yazan gazete, böylece birkaç metrelik kabloyla şebekeden elektrik alabileceğini veya şebekeye elektrik verebileceğini ifade etti.

Kabloların döşeneceği noktanın, Larnaka ilçesine bağlı Alaminyo köyünün kıyısında bulunacağını ve kabloların döşeneceği yerler ve güzergâhların, gerekli incelemeler temelinde yapıldığını da yazan gazete, “Köfünye” (Geçitkale) bölgesinde istasyon inşa edilmesi izni alınması için, başvuru yapıldığını ekledi.

(İY/FEZ)

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