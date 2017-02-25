Güney Kıbrıs:
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25 Şubat 2017 Cumartesi 08:29

Euroasıa Interconnector Projesi’ne Avrupa Fonu

Avrupa Komisyonu’nun; İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın deniz altından elektrik kablolarıyla bağlanmasının planlandığı “EuroAsia Interconnector Projesi” için 14,5 milyon Euro’luk fona onay verdiği bildirildi.

Euroasıa Interconnector Projesi'ne Avrupa Fonu
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Lefkoşa, 25 Şubat 17 : Avrupa Komisyonu’nun; İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın deniz altından elektrik kablolarıyla bağlanmasının planlandığı “EuroAsia Interconnector Projesi” için 14,5 milyon Euro’luk fona onay verdiği bildirildi.

Simerini gazetesi “Kıbrıs Enerji Kavşağına Dönüşüyor” başlığıyla manşetten verdiği ve iç sayfalarında ayrıntılarını aktardığı haberinde, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereler çıkmaza sürüklenirken, Güney Kıbrıs için enerji alanındaki mesajların cesaretlendiriciden de öte olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ın, tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki çalışmalardan başka, komşu ülkelerle elektrik bağlantısının sağlanması yönündeki çalışmaların yavaş ama emin adımlarla ilerlediğini belirten gazete, EuroAsia Interconnector ve yeni bir proje olan EuroAfrica Interconnector (Mısır-Kıbrıs-Yunanistan) ile ilgili kayda değer hareketlerin olduğunu bildirdi.

Bu çerçevede Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa’nın en büyük elektrik enerjisi altyapı çalışması olan EuroAsia Interconnector projesine tam destek belirttiğine işaret eden gazete, Avrupa Komisyonu’nun, EuroAsia Interconnector inşasıyla ilgili son çalışmalar için 14,5 milyon Euro’luk fona onay verdiğini belirtti.

(HC/GÜL)

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