Euroafrica Interconnector Projesi Mısır’da Görüşüldü

Rum, Mısır ve Yunanistan Dışişleri Bakanlarının geçtiğimiz hafta Kahire’de gerçekleştirdikleri toplantıda, “EuroAfrica Interconnector” isimli deniz altı elektrik kablosu döşenmesi projesini görüştükleri bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, Mısır basınına dayandırarak verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri’nin Cuma günü Kahire’de gerçekleştirdikleri toplantıda, başta elektrik enerjisi bağlanması olmak üzere birçok alanda işbirliği yapılması konularını ele aldıklarını yazdı.



Gazete, Mısır Enerji Bakanı’nın konuya ilişkin açıklamasında, Rum yönetimi ve Yunanistan’la elektrik enerjisi bağlantısının gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşıya varıldığını belirterek ülkesinin teknik incelemelere başladığını söylediğini aktardı.



Gazete ayrıca, “EuroAfrica Interconnector” projesinin Güney Kıbrıs ayağının teknik çalışmalarının İtalyan CESI şirketi tarafından yapılacağını da vurguladı.